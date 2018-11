Qual è il gol più bello dell'anno in Major League Soccer? Premiato il capolavoro di Zlatan Ibrahimovic nella sua prima gara oltreoceano con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Una bordata da 40 metri che ha rappresentato il bigliettino da visita del campione svedese che conquista così l'ennesimo riconoscimento della sua carriera. Un premio che allevia la delusione per la mancata conquista dei playoff del campionato a stelle e strisce.

Qual è il gol dell'anno in Major League Soccer, quello di Zlatan Ibrahimovic nel derby di Los Angeles

E' di Zlatan Ibrahimovic il gol più bello dell'anno in Major League Soccer. L'ufficialità è arrivata anche attraverso i profili social del massimo campionato calcistico nordamericano con tanto di video del golazo dello svedese. Si tratta della prima delle sue 22 reti con la maglia dei Los Angeles Galaxy per Ibrahimovic: entrato nel corso della sfida del 31 marzo contro il Los Angeles FC, il bomber ha scagliato un siluro da 40 metri, con il pallone che si è insaccato alle spalle del portiere avversario. Una rete eccezionale (con Ibra che ha realizzato una doppietta) che ha spianato la strada ai Galaxy che si sono poi imposti con il punteggio di 4-3

Ibrahimovic resterà al Los Angeles Galaxy o meno, il Milan sogna il suo ritorno

22 i gol segnati da Ibrahimovic nella sua prima stagione con la maglia dei Los Angeles Galaxy. Un bottino notevole per il 37enne che però non è bastato alla formazione a conquistare un posto nei playoff della Major League Soccer. Appuntamento alla prossima stagione? Tutto dipenderà dal calciomercato, alla luce delle indiscrezioni fortissime che vedono Ibra nel mirino del Milan. Il club rossonero sogna il ritorno del centravanti già a gennaio. Una prospettiva tutt'altro che di difficile concretizzazione, anche se a Los Angeles e oltreoceano tutti sperano di vedere ancora Ibrahimovic regalare spettacolo in campo.