"Welcome to the family, Ibra". Eccolo il benvenuto ufficiale dei Los Angeles Galaxy e dei suoi tifosi, a Zlatan Ibrahimovic. Il 36enne gigante di Malmoe, chiusa la parentesi inglese con lo United, è infatti sbarcato in California per l'inizio della nuova e avvincente fase della sua carriera straordinaria. Dopo l'entusiasmo collettivo generato dalla sua firma sul contratto, ad attendere lo svedese c'erano centinaia di tifosi gialloblu (i colori sociali del Galaxy) che hanno accolto il giocatore con cori, applausi e l'immancabile richiesta di autografi e selfie.

Arrivato a tarda notte e sbucato da un van di colore nero, Ibra è apparso in forma, sorridente davanti all'abbraccio collettivo che lo ha accolto all'aeroporto internazionale di Los Angeles e pronto per dare il via alla sua esperienza a stelle e strisce.

Il derby lo attende

L'agenda dell'ex attaccante di Juventus, Inter e Milan è ovviamente fitta. Oltre all'appuntamento con i suoi nuovi compagni, nelle prossime ore ci sarà la sua prima conferenza stampa ufficiale, mentre sabato potrebbe arrivare il tanto atteso debutto in occasione del derby contro il Los Angeles Football Club del coach Bob Bradley.

Il suo sbarco a Los Angeles ha ovviamente contribuito a rendere elettrico il clima intorno alla "città degli angeli", la sua maglia numero nove sta andando a ruba e i tifosi del Galaxy non vedono l'ora di urlare il suo nome in occasione del match contro i cugini. Dopo le precedenti esperienze dei vari David Beckham, Steven Gerrard, Thierry Henry e Frank Lampard, l'esordio di Zlatan è ovviamente atteso anche in Inghilterra: paese che l'attaccante svedese ha dovuto salutare prima del previsto, anche per i suo infortuni che hanno condizionato pesantemente l'avventura a Manchester.