Durante la sua lunga e super carriera Zlatan Ibrahimovic ha sempre avuto le idee chiare, a quanto pare non solo in campo. Il calciatore che ha conquistato tutti con le sue doti tecniche nel corso della sua esperienza professionale, ha saputo gestire al meglio anche il suo patrimonio accumulato grazie a tante stagioni sul rettangolo verde ad altissimi livelli. E lo svedese pronto all'ennesima avventura oltreoceano con la casacca dei Los Angeles Galaxy, ha dimostrato di avere un fiuto per gli affari eccezionali, come raccontato dal suo agente Mino Raiola.

Quanto vale Zlatan Ibrahimovic

L'attaccante svedese che pochi giorni fa ha ufficializzato il suo addio allo United e l'approdo nel club della Major League Soccer dove guadagnerà pare 1.6 milioni a stagione, negli anni ha saputo gestire nel migliore dei modi quanto guadagnato. In un'intervista a Quote, Mino Raiola suo storico procuratore ha svelato le doti dell'imprenditore Ibra, che al momento vale addirittura più di un miliardo di euro: "Zlatan è il più intelligente di tutti e anche il più ricco. Ha dentro di sé un valore da un miliardo di sterline (1.1 miliardo di euro, ndr). E’ incredibilmente acuto, ha fiuto per gli affari".

Come Ibra è diventato ricco. Gli investimenti dello svedese

Dunque Ibrahimovic ha saputo gestire nel migliore dei modi il suo patrimonio. Oltre ad aver creato una marca d'abbigliamento, il classe 1981 svedese ha saputo investire i suoi guadagni in numerose attività che valgono una fortuna. Anche senza calcio dunque, lo svedese vivrà una vita ricca e agiata: "Ha investito in giochi, start-up tecnologiche e in diamanti. Ha già venduto una grande quantità di quote di fondi di investimento di cui nessuno era a conoscenza. Lui sta guadagnando molto con il calcio e moltissimo fuori dal mondo del calcio. Quando stipulo un contratto per lui, Zlatan scherza sempre chiedendomi ‘Mi stai rubando dei soldi?’ Io gli rispondo che lo sto rendendo ricco e che comunque non posso rubare ai poveri".

I consigli di Raiola ai calciatori, ecco come far fruttare i guadagni

Probabilmente la figura di Raiola, ha aiutato Ibrahimovic a gestire nel migliore dei modi i suoi soldi. Il procuratore che vanta tra i suoi assistiti giocatori come Pogba, Donnarumma, Balotelli ha svelato alcuni dei suoi consigli per permettere loro di far fruttare i suoi guadagni, a partire da alcuni investimenti nel settore degli immobili: "Cerco di proteggerli, voglio che evitino di fare errori in campo finanziario. Ho accordi con alcune banche, mi avvertono quando ci vengono fatte spese troppo grandi. Ho consigliato a tutti di comprare delle proprietà ad Amsterdam, è la capitale più economica al mondo. Tutti i miei giocatori quando smettono si ritrovano con molti più soldi di quando hanno iniziato".