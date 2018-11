Zlatan Ibrahimovic a trentasette anni è un uomo mercato. L’attaccante svedese sembrava tornato nel mirino del Milan, la società, tra le tante con cui ha giocato, a cui il bomber è rimasto senz’altro più legato. Nelle ultime settimane si era parlato di un ritorno di fiamma dei rossoneri, che a gennaio vorrà rinforzarsi con un grande colpo. Ma lo svedese ha dichiarato che non lascerà i Los Angeles Galaxy con cui cercherà di vincere il titolo americano nella prossima stagione.

Il campionato dei Los Angeles Galaxy è stato piuttosto deludente, la squadra che ha vinto tanto in passato quando c’era David Beckham ha chiuso la regular season al settimo posto e ha mancato la qualificazione ai playoff. Per Ibrahimovic che è un vincente è stata una grande delusione. Ma Ibra nonostante i risultati negativi non lascia, anzi vuole raddoppiare. Perché il bomber non ha intenzione di lasciare i Los Angeles Galaxy: "Tornerò sicuramente ai Galaxy. Però voglio precisare che non sono qui in vacanza: il mio desiderio è vincere trofei. Io sono il migliore, vorrei che anche la mia squadra fosse all’altezza di lottare per il campionato”. Dunque fedeltà ai Galaxy e nessun gran ritorno al Milan.

Ibrahimovic ha parlato della sua esperienza americana, è molto contento dei Galaxy e non ha alcuna intenzione di ritornare in Europa, presto lo svedese potrebbe rinnovare il contratto con il club di Los Angeles, con cui cercherà di vincere il campionato nella prossima stagione: