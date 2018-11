Zlatan Ibrahimovic potrebbe essere il grande colpo di mercato del Milan del mercato di gennaio. Lo svedese, che ai primi di ottobre ha compiuto 37 anni, gioca negli Stati Uniti ma non ha mai nascosto di avere nel suo cuore il club rossonero, lo ha detto più volte e lo ha confermato anche nella sua autobiografia: dal Milan non sarebbe mai voluto andare via. Ma la vita a volte offre delle possibilità insperate e tra qualche mese Ibra potrebbe vestire di nuovo la maglia rossonera.

Le rivelazioni di Ibra sull’addio al Milan

Nella sua autobiografia ‘Io sono il calcio’ Ibrahimovic ha raccontato della sua cessione al Paris Saint Germain. Non avrebbe voluto andare via, ma la trattativa era stata già chiusa (alle sue spalle):

Mi avevano detto di non preoccuparmi, che non sarei stato venduto. Poi Raiola mi avvisò che presto avrebbe chiamato Leonardo, che all’epoca era il direttore sportivo del Paris Saint Germain. Dissi a Mino: non rispondo. E lui: ‘tanto ti hanno già venduto’.

Ibra nel suo libro racconta anche che cercò di rimanere a Milano, chiese al Psg un ingaggio alto e tanti benefit:

Volevo rendere difficile la vita al PSG e a Raiola ho detto: ‘riferisci loro che voglio lo stesso stipendio che percepisco al Milan più una serie di benefit. Speravo avrebbero risposto che stavo chiedendo troppo. Venti minuti dopo Raiola mi chiama e mi dice: ‘hai ottenuto quello che volevi’, a mia moglie disse di prepararsi a partire.

Ibra obiettivo di mercato del Milan

Quel passaggio dal Milan al Paris c’è stato più di sei anni fa, di gol ne ha segnati tantissimi in questi anni Ibrahimovic, che ha giocato pure con il Manchester United e che sembra riavvicinarsi al Milan, che sta iniziando a lavorare al suo grande ritorno. Ibra andrebbe a rinforzare un attacco già di prima qualità, che ha già Higuain e Cutrone.