A qualche settimana dalla riapertura ufficiale delle trattative estive, le relazioni dei vari osservatori sparsi in giro per il mondo cominciano a diventare fondamentali per i prossimi colpi di mercato. Per chi è a caccia di un attaccante, possibilmente giovane e già in parte affermato, è invece arrivata in soccorso una speciale classifica stilata da un magazine britannico. Sulle pagine di "Four Four Two", si sono infatti presi in considerazione tutti quegli attaccanti under 23 che si sono già messi in mostra nei vari campionati europei e non.

Il trio di intoccabili

A contendersi il podio ci sono tre campioni che non solo non hanno bisogno di presentazioni, ma sono anche molto difficili da mettere sotto contratto. A guidare questa lista di fenomeni, ci sono infatti Mbappe, Gabriel Jesus e Werner. I bomber di Paris Saint-Germain, City e Lipsia, secondo la rivista inglese, sono i migliori Under 23 in circolazione in questo momento, capaci di mettere a segno rispettivamente 21, 14 e 19 reti fino ad ora in stagione. Al di là del trio di "intoccabili", la classifica diventa però interessante dalla quarta posizione in giù.

Cutrone guida la "colonia" della Serie A

Se al quarto gradino troviamo Rashford, in quinta posizione c'è invece il primo italiano del nostro campionato: Patrick Cutrone. L'esplosione del giovane attaccante della "cantera" del Milan, ha infatti colpito gli osservatori di mezzo mondo e convinto i giornalisti britannici a inserirlo in quinta posizione davanti al prossimo interista Lautaro Martinez e al giallorosso Patrik Schick. In questa speciale "top 15" troviamo infine altri baby campioni come Moussa Dembelè del Celtic, Vinicius Junior del Real Madrid, Alexander Isaak del Dortmund e lo juventino Moise Kean: ultimo "italiano" in lista, tra i migliori goleador Under 23 del calcio europeo.