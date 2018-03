Il ko interno contro il Milan ha complicato i piani di Di Francesco e della Roma che sabato sera sarà chiamata al riscatto sul difficilissimo campo del Napoli. In attesa del finale di stagione con l'obiettivo Champions che sarà decisivo per il futuro dell'allenatore ex Sassuolo, è tempo di fare letteralmente i conti per il club capitolino. Il Consiglio d'amministrazione della Roma ha infatti fatto il punto, e approvato la relazione finanziaria relativa all'andamento gestionale del primo semestre dell'esercizio sociale 2017-18, facendo registrare un bilancio in rosso per 40.3 milioni.

Roma, ‘rosso' di bilancio da 40,3 milioni di euro.

E' questo dunque il dato che emerge dall'ultimo Cda giallorosso relativo all'andamento gestionale del primo semestre dell'esercizio sociale 2017-18. Il dato è stato approvato con un rosso' di bilancio da 40,3 milioni di euro, una cifra comunque che fa registrare un miglioramento rispetto ai numeri relativi allo stesso periodo dello scorso anno, quando la perdita al 31 dicembre 2016 era infatti di 53,4 milioni di euro. Nel primo semestre dell'esercizio la Roma ha beneficiato di versamenti in conto finanziamento soci per complessivi 12 milioni di euro, di cui 8,4 milioni di euro effettuati tramite Neep Roma Holding la società proprietaria della partecipazione di maggioranza, e 3,6 milioni di euro effettuati da As Roma Spv Llc. Al 31 dicembre 2017 il finanziamento complessivo erogato alla Roma è pari a 29,8 milioni di euro.

La Champions positiva per le casse della Roma.

Perché il bilancio della Roma al 31 dicembre 2017 ha un "rosso" inferiore a quello dell'anno precedente? Principalmente per due fattori. Il primo è quello relativo alla partecipazione alla Champions rivelatasi ovviamente più redditizia rispetto all'Europa League. Il secondo invece fa riferimento alla riduzione del costo del personale, su cui nel 2016 pesavano maggiori incentivi all'esodo riconosciuti ai giocatori al momento della cessione.

Perché la Roma ha deliberato un aumento di capitale di 115 milioni di euro.

Come anticipato nei giorni scorsi il Consiglio d'amministrazione giallorosso, in esecuzione delle deleghe conferitegli dall'assemblea degli azionisti, ha deliberato anche di fissare in 115 milioni di euro l'ammontare definitivo dell'aumento di capitale. Il tutto sarà eseguito entro il 31 dicembre 2018. Il motivo di questo investimento è legato, come si legge nella nota ufficiale "al riequilibrio finanziario e al rafforzamento della struttura patrimoniale della società per consentire il conseguimento degli obbiettivi strategici della stessa".

Riscattati Defrel e Schick, le cifre.

Notizie importanti nella nota semestrale anche in ottica mercato. Innanzitutto si sono verificate le condizioni contrattuali previste per la trasformazione dell'acquisto da temporaneo in definitivo dei calciatori Defrel e Schick, entrambi arrivati nell'ultima sessione di trattative estiva. Per il primo saranno versati nelle casse del Sassuolo, i 15 milioni previsti per il riscatto (dopo il prestito oneroso di 5 milioni), mentre per il ceco che finora non è riuscito ad incidere saranno in futuro pagati alla Samp circa 30 milioni di euro, con alcuni bonus da prendere in considerazione

Ceduti definitivamente 3 giocatori.

Ai saluti invece in maniera definitiva 3 calciatori, che nella scorsa estate avevano già detto addio. Ora si sono verificate le condizioni contrattuali per la cessione a titolo definitivo. Si tratta di Zukanovic (la Roma incasserà dal Genoa un milione e duecentomila euro), Doumbia (3 milioni in arrivo dallo Sporting, dopo il 3.5 incassati al momento della firma) e il flop Iturbe (quest'ultimo costato più di 20 milioni, permetterà ai capitolini di incassare complessivamente 5 milioni dai messicani dei Tijuana)