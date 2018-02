Non tira una bella aria in casa Roma. La sconfitta interna contro il Milan ha fatto arrabbiare i tifosi, e soprattutto la dirigenza giallorossa. Oltre al risultato negativo in uno scontro diretto per l'Europa, non è piaciuta la prestazione della squadra soprattutto nel secondo tempo. Insieme alle prestazioni di alcuni giocatori, a finire nel mirino della critica sono state le scelte di Di Francesco. La posizione dell'allenatore ex Sassuolo è solida, almeno per il momento, ma le cose potrebbero cambiare a fine stagione in caso di mancata qualificazione alla Champions.

La Roma crolla con il Milan, critiche per Di Francesco.

Sia contro lo Shakhtar in Champions che contro il Milan in Serie A, la Roma si è letteralmente sfaldata nel secondo tempo. Contro i rossoneri, in particolare non hanno convinto alcune scelte del tecnico come quella nella ripresa di sostituire Nainggolan (lontano parente del centrocampista della scorsa stagione, ma pedina fondamentale in termini di equilibrio) con Dzeko. Un assist per le iniziative del Milan che non hanno più dovuto fare i conti con il muro giallorosso in mediana, trovando le reti di Cutrone e Calabria.

Rendimento altalenante e big irriconoscibili.

L'allenatore ex Sassuolo dunque è stato criticato per il rendimento della sua squadra fortemente altalenante. Dopo un grande avvio di stagione, è arrivato un finale di 2017 e inizio 2018 da incubo per i giallorossi ripresisi poi con i 3 successi consecutivi con Verona, Benevento e Udinese. Adesso però questi due ultimi flop hanno rialimentato le polemiche intorno al mister che a fine stagione potrebbe anche salutare. Polemiche che si basano anche sul rendimento di alcuni giocatori come Dzeko, Florenzi e Nainggolan, lontani parenti di quelli visti in passato.

In caso di mancata Champions, la Roma dirà addio a Di Francesco.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la dirigenza della Roma ha le idee chiare. In caso di mancata qualificazione alla prossima Champions (i giallorossi sono attualmente 5° e dunque fuori dalla massima competizione continentale con un punto di distacco dall'Inter e 6 di vantaggio sulla coppia Samp-Milan), il futuro di Di Francesco nonostante il contratto fino al 2019 sarà segnato.

Chi potrebbe essere l'erede di Di Francesco alla Roma.

Difficile dire chi potrebbe sostituire Eusebio Di Francesco sulla panchina della Roma. Il sogno dei tifosi giallorossi è quello di rivedere a Roma, questa volta da allenatore, Carlo Ancelotti. Una prospettiva però di difficile concretizzazione soprattutto in caso di mancata qualificazione alla Champions. Appuntamento a giugno, dunque per una situazione tutta da decifrare, con un campionato che potrebbe riservare numerose sorprese.