I 10 migliori assist-man da fantacalcio: sorpresa Lazzari, specialista Mertens

L’assist è un fondamentale che può contare su numerosi specialisti, soprattutto dalla metà campo in su. Non mancano eccezioni in difesa. A cominciare da Lirola. Scopriamo insieme i 10 migliori assistman dell’ultimo campionato, da tenere d’occhio anche per la stagione ormai alle porte. Tre i primatisti.