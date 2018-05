Il futuro di Maurizio Sarri sembra essere legato a quello di alcuni dei suoi pupilli. Dopo Koulibaly infatti, anche un altro dei fedelissimi del tecnico, ovvero Elseid Hysaj, potrebbe salutare il capoluogo partenopeo in caso di cambio della guida tecnica della squadra. A confermare il tutto ci ha pensato l'agente del nazionale albanese vero e proprio stacanovista azzurro che piace a tantissimi club in Italia e soprattutto all'estero, in particolare oltremanica.

Il futuro di Hysaj sul calciomercato dipende da Sarri

A fare chiarezza sul futuro di Hysaj in chiave mercato ci ha pensato il suo agente Mario Giuffredi in un'intervista ai microfoni della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Come per Koulibaly anche le scelte del giocatore albanese dipendono da quelle di Sarri: "Per tanti calciatori, compreso Hysaj, tanto si deciderà in base al futuro di Sarri. E’ importante per tanti calciatori capire cosa farà Sarri. Se Sarri rimane, chiederà di trattenere i calciatori migliori. E sicuramente chiederà di trattenere Hysaj".

Perché Hysaj può lasciare Napoli

Hysaj cosa potrebbe accadere in chiave mercato caso di addio a Sarri? Il giocatore che ha lavorato con il tecnico anche nella sua precedente esperienza ad Empoli, potrebbe prendere in considerazione l'ipotesi di un addio. La sua situazione contrattuale d'altronde è chiara: contratto fino al 2021 con il Napoli, ma clausola rescissoria di 50 milioni di euro. Una somma alla portata di top club come il Chelsea molto interessato alle sue prestazioni. Giuffredi spiega: "Il calciatore senza Sarri perde certezze e se dovesse arrivare una squadra pronta a pagare la clausola, si possono iniziare a prendere in considerazione anche altre ipotesi".

in foto: I dati del contratto di Hysaj (foto Transfertmarkt)

Le condizioni di Hysaj per la sua permanenza al Napoli (con Sarri)

Se invece Sarri dovesse restare al Napoli, allora le possibilità di una permanenza anche di Hysaj aumenterebbero e non poco. Il terzino infatti continuerebbe a giocare con continuità, anche in Champions con la fiducia totale del suo allenatore. Tutto a posto dunque? Non proprio, perché comunque Hysaj chiederebbe un ritocco dell'ingaggio attualmente fermo sui 700mila euro: "Se però Sarri restasse conclude l'agente – di fronte ad un adeguamento contrattuale rimarrebbe".