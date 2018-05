Dopo aver finalmente vinto il ballottaggio con Mauro Icardi, Gonzalo Higuain è pronto a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco dell'Argentina nel prossimo Mondiale. Reduce dall'amichevole vinta dalla Seleccion contro Haiti, nella quale ha giocato dal primo minuto, l'attaccante della Juventus si sta allenando con i compagni in attesa dell'altro "test match" con Israele e della partenza per la Russia.

Dal ritiro dell'Albiceleste, il giocatore della Juventus ha espresso tutta la sua gioia per l'imminente viaggio mondiale: "Sono felice perché dopo tanti anni credo che la gente abbia capito che mi sono rotto la schiena per questo Paese – ha spiegato il "Pipita" ai cronisti – Sentire l'appoggio dei tifosi ti rende più forte e vai al Mondiale con un altro spirito".

L'ovazione della Bombonera

Inserita in un girone tutt'altro che facile da affrontare, nel quale ci sono anche Islanda, Croazia e Nigeria, l'Argentina di Higuain dovrà cercare di non deludere le ambizioni di migliaia di tifosi: gli stessi che, in occasione dell'amichevole giocata alla "Bombonera", hanno accolto il giocatore bianconero con un'ovazione: "Difficile prevedere come andrà a finire – ha concluso il giocatore di Jorge Sampaoli – Ci sono molti fattori, sono sette partite e dobbiamo rimanere concentrati".

In vista della partita di esordio alla Otkrytiye Arena di Mosca, contro la nazionale islandese, Gonzalo Higuain si è tolto lo sfizio di vincere anche il "derby" personale con Paulo Dybala: rimasto in panchina contro Haiti. Entrato clamorosamente l'ipotetica trattativa di mercato con l'Inter per lo scambio con Mauro Icardi, l'ex bomber del Napoli pare aver convinto il commissario tecnico Sampaoli e aver conquistato definitivamente la maglia da titolare. Ovviamente di fianco a Leo Messi.