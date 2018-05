Chissà cosa avevano in mente i due difensori di Haiti quando hanno tentato di braccare Messi che portava palla e puntava la porta nemmeno fosse un setter. Alla Pulce è bastato un leggero cambio di passo per metterli a sedere ruzzolando a terra, concedendo sprazzi di classe alla platea di aficionados che ha iniziato il conto alla rovescia per il Mondiale in Russia e spera che questa sia la volta buona dopo aver mancato la Coppa in Brasile. D'accordo, l'avversario che gli faceva da sparring partner nell'amichevole non era certo di quelli che ti mettono a dura prova, però il ‘dieci' della Barça ha mostrato di aver lasciato alle spalle le scorie di una stagione deludente in Europa (per l'eliminazione dalla Champions) ed essere – quasi – pronto per l'appuntamento iridato.

Tre gol, un assist e qualche giocata da campione. Il fuoriclasse dei blaugrana è stato il protagonista assoluto nel 4-0 che la Seleccion ha offerto al pubblico accorso alla Bombonera di Buenos Aires. Primo acuto di ‘Lio' dopo un quarto d'ora: Lo Celso è abbastanza scaltro da procurarsi un rigore, Messi lo batte in maniera implacabile. Due sprazzi nella ripresa: prima si fa trovare pronto per il tap-in vincente su respinta di Placide, poi sfrutta il passaggio di Pavon per spedire in rete da pochi passi. Non è finita: la ciliegina sulla torta arriva quando innesca Aguero (subentrato a Higuain) per il poker. E Dybala? Solo panchina per la Joya.

Vincere il Mondiale. Messi non si tira indietro e quando i reporter gli pongono la domanda per l'ennesima volta lui non la dribbla. Anzi, prende palla, stoppa e va all'attacco. "La Coppa del Mondo è il sogno di tutti noi – ha ammesso la Pulce – e tutti vogliamo la stessa cosa, vincere un titolo importante". Parola a Higuain che non ha fatto gol ma è uscito dal campo a testa alta e soprattutto accompagnato dagli applausi del pubblico. Niente fischi né mugugni, il Pipita gradisce e rende grazie alla sua maniera: "Dopo tanti anni in nazionale credo che la gente abbia capito che mi faccio il mazzo per questo Paese. Sentire il sostegno del pubblico mi dà una carica in più per il Mondiale". E allora, vamos Argentina.