Ha fatto piangere (e fa piangere) i tifosi del Napoli e delle squadre avversarie con i suoi gol. Fa impazzire di gioia i sostenitori della Juventus grazie alle sue reti. Gonzalo Higuain è il top player della Juventus ma, per una volta, ha strappato qualche lacrima al pubblico (quello in studio e quello davanti alla tv da casa) e alla conduttrice della trasmissione di C'è posta per te, Maria De Filippi, nell'insolito ruolo di sorpresa della storia che ha aperto la recente puntata del programma andato in onda su Mediaset. L'episodio ha avuto come protagonisti due genitori pugliesi e il loro figlio Luigi. La coppia, addolorata per la morte del primogenito Salvatore, aveva inviato alla De Filippi una lettera particolare per esaudire un desiderio: chiedere scusa all'altro figlio, Luigi, per averlo trascurato negli anni della malattia del fratello.

Una storia che ha commosso il calciatore e la stessa De Filippi. Il bomber della Juventus, altrettanto emozionato, ha abbracciato il ragazzo e provato a incoraggiarlo: "Per me non è facile parlare, posso solo dire che tuo fratello che ti guarda da lassù è orgoglioso di te". A pochi giorni dalla trasmissione il Pipita – che in Argentina danno vicino alle nozze con la compagna Lara Weschler – ha postato su Instagram un messaggio molto toccante per ringraziare tutti (tifosi e non) per i bellissimi messaggi ricevuti.