In un calciomercato con cifre sempre più folli in cui il prezzo di quasi tutti i giocatori sta vertiginosamente salendo sempre più verso l’alto (basti pensare che il difensore francese Aymeric Laporte martedì dovrebbe passare dall’Athletic Bilbao al Manchester City per 70 milioni di euro), a determinare il valore di mercato di un calciatore sono sempre di più l’età e il periodo attuale di forma. Pertanto ci siamo chiesti qual è il valore attuale del calciatore più pagato del calcio italiano protagonista, solo un anno e mezzo fa, dell’acquisto più costoso mai fatto da un club del Bel Paese, vale a dire l’attuale centravanti della Juventus Gonzalo Higuain.

Un gol (in Coppa Italia) nelle ultime nove gare giocate.

Innanzitutto andiamo ad analizzare l’attuale stato di forma del Pipita. L’argentino non sta certamente attraversando uno dei suoi momenti migliori come dimostra il suo rendimento realizzativo: un gol (quello negli ottavi di Coppa Italia contro il Genoa) nelle ultime nove disputate tra Serie A e Coppe con un digiuno in campionato che dura dal 1° dicembre scorso quando realizzò il gol vittoria per i bianconeri sul campo del Napoli, sua ex squadra. Prima della gara con il Chievo sono sei dunque le partite consecutive in campionato nelle quali non è riuscito a scrivere il proprio nome nel tabellino dei marcatori (e nemmeno a fornire assist) come successogli soltanto una volta da quando è in Italia, vale a dire quattro stagioni fa quando l’allora centravanti dei partenopei rimase a secco di reti per le prime sette giornate di campionato.

in foto: Le ultime 9 gare disputate da Higuain con relativa valutazione (fonte WhoScored)

Contro il Genoa neanche un tiro in porta.

Oltre all’assenza in fase realizzativa, che per un goleador come Gonzalo Higuain è certamente un’anomalia, a testimoniare il suo scarso periodo di forma c’è anche il suo rendimento complessivo. In queste ultime sei gare di campionato infatti il nove bianconero in campo non ha quasi mai brillato (da salvare, ma comunque non ai suoi livelli abituali, solo la prestazione contro il Verona) mostrando una non ottimale condizione fisica e anche un po’ di nervosismo dettato dall’astinenza da gol. A preoccupare è soprattutto il fatto che nell’ultima partita, quella contro il Genoa, non è mai riuscito a concludere verso la porta avversaria, di certo non una consuetudine per uno abituato ad effettuare di media più di tre tiri ad incontro.

in foto: Le ultime 6 gare di campionato in cui Higuain non è riuscito a trovare la via della rete (fonte Transfermarkt)

Ancora tre anni e mezzo di contratto con i bianconeri.

Analizzato dunque l’attuale momento di forma del Pipita andiamo a vedere adesso quali sono gli altri parametri che lo riguardano che vengono presi in considerazione per formulare un ipotetico attuale valore di mercato del suo cartellino. Il bomber argentino ha appena compiuto 30 anni (lo scorso 10 dicembre) e ha un contratto che lo lega alla Juventus per altri tre anni e mezzo (scadenza 30 giugno 2021) e percepisce uno stipendio netto da 7,5 milioni di euro a stagione.

Una “Pipita” da 70 milioni.

Combinando tutti i dati e tenendo in considerazione l’andamento del calciomercato internazionale, quasi tutti i più famosi portali esperti in valutazioni di mercato dei calciatori sono concordi nel ritenere che l’attuale prezzo corretto del cartellino di Gonzalo Higuain è di 70 milioni di euro, cioè 20 milioni in meno di quanto è stato pagato dai bianconeri al Napoli nell’estate del 2016, quando fu l’acquisto più costoso della storia del calcio italiano.