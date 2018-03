Ci risiamo. Quello di Higuain che risponde sui social alle tante critiche ricevute, è un film già visto in diverse occasioni, ultima quella dopo il match d'andata contro il Tottenham negli ottavi di Champions. Se in quell'occasione il Pipita era stato attaccato per un rigore fallito, nonostante una super doppietta, figuriamoci cosa è successo dopo il 6-1 incassato dall'Argentina contro la Spagna. Se i suoi tifosi lo hanno difeso, in tantissimi lo hanno bersagliato soprattutto per una clamorosa occasione fallita sullo 0-0.

Pipita flop contro la Spagna, stampa e tifosi scatenati

Con Dybala e soprattutto Icardi lasciati a casa, c'era grande curiosità intorno alla prestazione di Higuain contro la Spagna. Il Pipita in serata no si è reso protagonista di un brutto errore, coinvolto nella partita da incubo di tutta la squadra di Sampaoli. La stampa ha bersagliato il bomber della Juventus con tanto di 2 in pagella, e sui social i detrattori del giocatore si sono scatenati a suon di critiche. Il tutto chiedendo al ct di fare altre scelte in avanti.

Il messaggio su Instagram di Higuain

Parole che non sono state gradite dal Pipita che attraverso il suo profilo Instagram ha deciso di postare un perentorio messaggio. L'attaccante ha voluto innanzitutto ringraziare tutti i tifosi che gli sono stati vicini in questo momento non fortunato in nazionale: "Buonasera a tutti – ha scritto Higuain -. È molto bello, anche se qualcuno non ci crederà, leggere tanti messaggi di gente che ti parla con il cuore, questo è molto importante. Uno è molto felice. Continuate così che vedrete realizzato tutto ciò che volete".

L'affondo contro gli haters del Pipita

Non finisce qui. Pipita ha voluto anche riservare un pensiero a tutti quelli che si sono a suo giudizio spinti più in là con le critiche. Parole che non sono state digerite dal centravanti intenzionato comunque a guardare avanti: "E poi ci sono quelli che si preoccupano di più della vita di qualcun altro che della propria. Anche a loro mando un abbraccio". E in poco tempo anche questo post è diventato virale con la solita pioggia di messaggi pro e contro l'argentino.