Mentre il Brasile si godeva la sua personale rivincita con la Germania, a tre ore di aereo da Berlino i rivali storici della "Seleccion" sono crollati sotto i colpi di Isco e compagni nell'amichevole di Madrid. Il day after del match giocato al Wanda Metropolitano, dopo la clamorosa sconfitta per 6 a 1 contro la Spagna, è dunque un mix di analgesici e di roventi polemiche: quest'ultime rilanciate in prima pagina da tutti i quotidiani sportivi argentini.

Oltre al titolo del prestigioso "La Nacion" ("E' stato un pugno in faccia, una delle peggiori sconfitte nella storia della nostra nazionale"), anche il famoso quotidiano "Olé" non è stato tenero con Higuain e compagni. Dopo aver parlato di "un colpo storico, tremendo, di quelli che fanno male", il giornale di Buenos Aires ha inferito sulla squadra del commissario tecnico Jorge Sampaoli con altri articoli graffianti e con dei voti in pagella davvero clamorosi.

Higuain e Biglia maltrattati dai quotidiani argentini

Nella classica pagella che viene stilata dopo ogni partita, il quotidiano argentino ci è infatti andato giù pesante. Basti pensare che il voto più alto tra i ragazzi di Sampaoli è andato al centrocampista dell'Indipendiente, Maxi Meza, che si è portato a casa un 5. Gli altri voti sono stati impietosi: ben sette giocatori hanno preso un 2, ad altri sei è stato rifilato un 3, Romero e Otamendi se la sono cavata invece con un 4.

I più colpiti dal giudizio critico dei colleghi argentini, sono stati gli "italiani". Gonzalo Higuain, giudicato poco risolutivo e lento, ha preso un 2 esattamente come Lucas Biglia e l'ex interista Ever Banega. Il futuro giocatore di Spalletti, Lautaro Martinez, è invece stato giudicato con un 3 anche se gli sono state date le attenuanti di essere entrato nel momento peggiore della partita. Tra i voti particolarmente pesanti, spicca infine il 2 rifilato ad Javier Mascherano: uno degli ultimi ad arrendersi alla furia dei giocatori spagnoli.