Un plebiscito di voti ha permesso a Eden Hazard, stella del Chelsea di Antonio Conte e nel mirino di calciomercato del Real Madrid, di diventare il miglior calciatore belga del 2017. E' questo il verdetto reso noto dal sito ufficiale della nazionale belga, e divulgato anche attraverso i suoi canali social. Niente da fare per Mertens che non è riuscito a replicare la vittoria dell'anno scorso piazzandosi immediatamente fuori dal podio.

Hazard migliore calciatore belga del 2017. Mertens 4°.

10.280 voti per Eden Hazard che ha sbaragliato la concorrenza di due pezzi da novanta come De Bruyne e Lukaku. Il talento del City ha incassato 4710 preferenze, mentre il bomber dello United si è fermato a 3223. Un trio di calciatori tutti della Premier League dunque prima della stella del Napoli Mertens piazzatosi al 4° posto. Non sono bastati dunque al bomber le tante reti segnate con il Napoli. Niente da fare per l'altro "italiano" Nainggolan, che potrebbe pagare anche in chiave nazionale l'ultimo folle video social di Capodanno.

Ultime notizie di mercato su Hazard, c'è il Real Madrid.

Ennesimo riconoscimento dunque per Hazard che nelle ultime settimane è stato al centro di in vero e proprio tormentone di mercato. Il classe 1991 avrebbe infatti manifestato la volontà di non rinnovare il suo contratto con il Chelsea, pronto a giugno a dire sì all'offerta del Real Madrid, che già da diverse stagioni lo segue con attenzione.

Il momento no di Mertens.

Non è un momento particolarmente fortunato per Dries Mertens. L'attaccante belga ha segnato il suo ultimo gol con la maglia del Napoli a novembre in Champions, mentre in Serie A non va in gol addirittura da ottobre. Il verdetto dunque sul "miglior giocatore belga dell'anno", non farà piacere all'ex Psv, che spera di vivere una seconda parte di stagione in crescendo, fino ad un Mondiale da protagonista con il Belgio.