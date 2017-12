Uno dei botti di fine anno è già esploso e riguarda una delle stelle di Antonio Conte e del suo Chelsea. Che lasceranno Londra e partiranno alla volta della Spagna, destinazione Madrid, sponda Real. Eden Hazard, infatti, a fine stagione saluterà tutti a prescindere di come si concluderà l'anno dei Blues e partirà. Le valigie sono state già fatte, a detta del padre che ha rivelato in anteprima la mossa di mercato del fantasista belga e del club campione del Mondo in carica. Tutto fatto, tutto pronto: nessun rinnovo a Londra e Cr7 che lo aspetta.

La rivelazione di Hazard senior.

Non ci sono giri di parole o qualche gossip che depista: Eden Hazard vuole fortemente il real Madrid che lo aveva già cercato in estate e proprio per questo ha rifiutato ogni contatto con la dirigenza di Abramovich per un eventuale rinnovo di contratto. Nessun prolungamento, in estate le strade si divideranno: "Eden ha rifiutato un prolungamento del contratto – ha spiegato Thierry Hazard al quotidiano belga "Le Soir" –. Vuole aspettare, nel caso arrivasse, un interessamento del Real Madrid dove si vedrebbe bene. In questo momento non c'è nessun contratto con loro, Eden è solo una delle parti in causa".

Il rischio di vederlo fuori rosa fino a giugno.

Adesso ci sarà da capire come si relazionerà il Real Madrid con i Blues, avendo incassato già il sì del giocatore. Una posizione di forza che però potrebbe rivelarsi un boomerang perché a Londra potrebbero anche decidere di mettere fuori rosa il belga e farne a meno fino a giugno. Il che comporterebbe dei problemi per lo stesso giocatore in vista dei Mondiali e per il Real Madrid che si ritroverebbe Hazard da rimettere in forma.

Sulle tracce di Diego Costa.

Il valore del belga secondo Transfermarkt si aggira intorno ai 75 milioni di euro e l'accordo vigente è in scadenza nel giugno 2020, ma da Antonio Conte si è già registrato il pugno di ferro. Nel recente passato del Chelsea infatti, era capitata la stessa cosa con Diego Costa, insoddisfatto e già con un pre accordo con l'Atletico Madrid. Alla fine, il tecnico italiano lo aveva escluso, contro tutto e tutti, dimostrando la propria fermezza. Potrebbe ripetersi anche con il belga.