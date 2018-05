Già in occasione del doppio incrocio stagionale in Champions, Pep Guardiola aveva elogiato a più riprese il Napoli di Sarri. L'allenatore catalano è rimasto letteralmente estasiato dal calcio predicato degli azzurri, definiti "la squadra più difficile mai affrontata". Approdato in Italia per un evento benefico, ovvero la Golf Cup, organizzata dalla Fondazione Vialli e Mauro a Capriata d'Orba, l'allenatore del Manchester City si è ripetuto sul tecnico che dopo l'addio al Napoli potrebbe ritrovare da avversario in Premier, clausola di De Laurentiis permettendo.

Stuzzicato sul calcio italiano, Guardiola campione d'Inghilterra con il City ha elogiato nuovamente il Napoli di Sarri. L'ex Barcellona si augura che il mister toscano possa approdare in Premier nella prossima stagione, e formalizzare dunque l'accordo con il Chelsea: "Ha fatto bene con Empoli e, soprattutto, con il Napoli vedere la squadra azzurra giocare è un vero spettacoloI.o non ho dubbi che Sarri sia tra i più forti in assoluto, a volte giudichiamo per quanto si vince. Quello che ha fatto con il Napoli, la forma del suo calcio è un brindisi al sole. Ha fatto molto bene, veder giocare il Napoli sul divano per uno che guarda calcio è uno spettacolo. Se dovesse venire in Inghilterra sarà un piacere. Mi piacerebbe vederlo all'opera in Premier".

Perché il Napoli ha perso il duello con la Juventus per Guardiola

Cosa è mancato allora agli azzurri per vincere lo scudetto e battere la Juventus. Per Guardiola sono i dettagli a fare la differenza: "A volte sono i piccoli dettagli a fare la differenza, se la Juve avesse perso a San Siro contro l'Inter probabilmente avrebbe vinto il Napoli. E' anche una questione di fortuna, io ad esempio ho avuto la fortuna di vincere grazie a squadre fortissime e società fortissime e questo alla fine rende il nostro lavoro più semplice".

I complimenti ad Allegri e a Zidane dopo il trionfo in Champions

Non solo Sarri per Guardiola che si è complimentato alla sua maniera anche con Massimiliano Allegri e soprattutto Zinedine Zidane reduce dal terzo trionfo consecutivo in Champions League: "Allegri? Non sono mai stato in panchina con lui, ma se vinci per quattro anni di fila vuol dire che sei bravo. Zidane? E' già difficile conquistare una volta la Champions, figuriamoci tre di fila – dice -. Zidane ha dimostrato quello che è".