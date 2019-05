Pep Guardiola sarà il nuovo allenatore della Juventus? Il tecnico catalano lascerà dunque il Manchester City per una nuova intrigante esperienza professionale in Serie A? Ad aprire a questa prospettiva ci ha pensato un calciatore che ha avuto modo di conoscere il mister nel corso di una stagione condivisa all'Etihad Stadium. Si tratta di Pablo Zabaleta che ha parlato della necessità di Guardiola di confrontarsi sempre con nuovi stimoli. Una situazione dunque che gioca a favore del club bianconero a caccia del colpaccio per la panchina del dopo Allegri.

Guardiola ha bisogno di nuove sfide, Zabaleta fa sognare i tifosi della Juventus

Pablo Zabaleta attuale difensore del West Ham ha avuto modo di lavorare con Pep Guardiola al Manchester City nella stagione 2016/2017. Una sola annata, ma importante per il calciatore argentino che ha avuto modo di conoscere a fondo la metodologia di lavoro del mister catalano e le sue idee. Ai microfoni di BeIN Sports, Zabaleta ha parlato del futuro di Guardiola, accostato con sempre maggior decisione alla panchina della Juventus per la prossima stagione. Un matrimonio possibile? L'esperto calciatore ha spiegato il perché Pep potrebbe congedarsi dal City: "Non è un tecnico a cui piace stare più di 3-4 anni nella stessa squadra, è una persona molto passionale e ha bisogno di nuove sfide. Non so se resterà ancora tanti anni al Manchester City, sarà sicuramente difficile sostituire un tecnico come lui. La squadra gioca benissimo. Spero che possa restare al City, ma è lui che deve decidere".

Quante stagioni per Guardiola da allenatore della stessa squadra

Ed effettivamente i numeri confermano quanto dichiarato da Zabaleta. Se a Barcellona, Pep Guardiola è rimasto 4 stagioni, sulla panchina del Bayern Monaco il mister catalano ha lavorato dal 2013/2016 prima di trasferirsi al Manchester City. Sono passate dunque 3 annate sportive dall’arrivo di Pep in Inghilterra e i tempi potrebbero essere maturi per un’esperienza nel 4° top campionato della sua eccezionale carriera da allenatore dopo Liga, Bundesliga e Premier.

Guardiola-Juventus, le ultime notizie di mercato

Nel frattempo le indiscrezioni di mercato su un possibile accordo tra Pep Guardiola e la Juventus impazzano. Le ultime notizie arrivano dall'Agi e raccontano di un accordo di massima raggiunto tra il manager catalano e i bianconeri sulla base di un contratto quadriennale da 24 milioni di euro a stagione. Si parla già di una possibile data per la firma, il prossimo 4 giugno, mentre venerdì 14 giugno, giorno in cui sono stati sospesi i tour visita all'Allianz Stadium con relativo Juventus Museum, potrebbe essere il giorno giusto per la presentazione ufficiale.