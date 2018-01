Cristiano Ronaldo, Modric, Mourinho, James Rodriguez, Marcelo e Di Maria sono solo alcuni dei protagonisti del mondo dello sport finiti nel mirino del fisco spagnolo per evasione fiscale. Oltre alle stelle del presente e del passato del Real Madrid, a rischiare grosso ora è anche una figura molto vicina al Barcellona, ovvero la compagna del leader della difesa blaugranaPiqué, la celebre pop star internazionale Shakira.

Shakira nel mirino del fisco spagnolo.

Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola e in particolare dal quotidiano La Vanguardia, Shakira si sarebbe resta protagonista di una frode fiscale molto grave con in ballo cifre assai importanti. Il tutto si riferisce al periodo compreso tra il 2011 e il 2014, con la cantante colombiana che già si era trasferita in Spagna, pur non avendo ancora la residenza ufficiale, al seguito del compagno.

Per Shakira presunta frode fiscale da decine di milioni di euro.

Un'evasione fiscale da decine di milioni di euro nell'arco di 4 anni, per il tabloid spagnolo. Gli ispettori del fisco avrebbero appurato che Shakira avrebbe trascorso in Spagna, e in particolare a Barcellona, nel periodo preso in esame più di 183 giorni, soglia dopo cui si è obbligati a pagare le tasse. Adesso a decidere sarà la procura che dovrà valutare la posizione della cantante che potrebbe rischiare oltre ad una salatissima multa, anche fino a due anni di prigione.

La smentita dell'entourage di Shakira.

A gettare acqua sul fuoco però ci ha pensato l'entourage di Shakira attraverso una fonte anonima intercettata sempre da "La Vanguardia". Queste le parole a smentire le voci sulla presunta frode fiscale di Shakira: "Si tratta solo di una differenza di criteri e non di frode fiscale, è stata solo usata una tecnica diversa".