I premi si sa generano sempre molte discussioni, non solo nello sport. La FIFA ha reso noti i nomi dei finalisti dei premi della stagione 2017-2018. Da oggi conosciamo i nomi dei finalisti per il titolo di miglior portiere, di miglior allenatore della stagione, è stato reso noto l’elenco dei dieci finalisti per il Puskas Award e c’è soprattutto l’elenco ristretto del FIFA The Best, il premio che decreta il miglior giocatore della stagione, che di fatto tira la volata anche al Pallone d’Oro, e a sorpresa nella terzina non c’è Antoine Griezmann. L’Atletico Madrid con un post chiarissimo ha espresso tutta la sua rabbia.

FIFA The Best, i tre finalisti

Si giocheranno il titolo di miglior calciatore della stagione 2017-2018 gli stessi che erano in lizza per il trofeo di miglior giocatore della scorsa Champions League e cioè Cristiano Ronaldo, Luka Modric e Mohamed Salah. Per la Uefa il migliore è stato Modric, e ciò ha fatto arrabbiare e non poco Ronaldo. E se si pensa al Mondiale pare favoritissimo anche per questo riconoscimento sempre il centrocampista croato, ma se è stato escluso Griezmann forse Russia 2018 non peserà tantissimo nel giudizio finale.

Griezmann escluso, Atletico furioso

L’Atletico Madrid evidentemente per una volta sperava di primeggiare e magari di vincere l’eterno derby con il Real, e aveva buoni ragioni, perché Griezmann ha vinto tre trofei quest’anno: prima l’Europa League, in finale i madrileni hanno sconfitto 3-0 il Marsiglia, poi il Mondiale, l’attaccante ha segnato anche contro la Croazia in finale, seppur su rigore, infine ha conquistato la Supercoppa Europea. Ma il tris di titoli non è bastato a ‘Le Petit Diable’ per arrivare tra i primi tre del FIFA The Best.

Si arrabbia pure Deschamps

Evidentemente vincere il Mondiale non garantisce più riconoscimenti personali, l’esempio più clamoroso è quello del 2010 quando Xavi e Iniesta, campioni con la Spagna, furono beffati da Leo Messi. Deschamps, dal ritiro di Clairefontaine, ha fatto sentire la sua voce e ha attaccato la Fifa: “Credo che un francese avrebbe meritato di essere tra i tre finalisti del premio. Non solo perché abbiamo vinto il Mondiale, ma anche per la stagione che abbiamo fatto. Sono molto deluso dalla Fifa”.