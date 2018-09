FIFA The Best: la rovesciata di Cristiano Ronaldo in lizza per il Puskas Award

Le rovesciate di Cristiano Ronaldo e Gareth Bale si giocano il premio di miglior gol dell’anno. Il portoghese alla Juventus segnò una rete magnifica nel quarto di Champions, mentre il gallese realizzò un gol fantastico nella finale con il Liverpool. In lizza per il Puskas Award anche Messi, Salah e Pavard.