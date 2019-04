Dopo una lunga attesa durata ben 34 anni, il Paok si è laureato campione di Grecia. Il club di Salonicco, che ha conquistato il suo terzo titolo, ha fatto festa in occasione della gara interna (vinta poi con un rotondo 5-0) contro il Levadiakos. Uno show incredibile e da pelle d'oca per i tifosi della squadra allenata da Razvan Lucescu (figlio di Mircea), che ha visto protagonista anche Adelino André Vieira Freitas, da tutti conosciuto come Vieirinha.

Il trentatreenne centrocampista portoghese, che nella scorsa settimane si era gravemente infortunato, non ha infatti voluto mancare ed è addirittura sceso in campo per festeggiare con i compagni e con i tifosi, nonostante la rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Il capitano e simbolo del Paok, che nel 2013 si era invece rotto quello sinistro quando ancora vestiva la maglia del Wolfsburg, ha così commosso tutti camminando in campo e con la fascia al braccio prima del fischio finale del match.

La festa per le vie della città

Già campione d'Europa nel 2016 con il Portogallo, Vieirinha ha così rinviato l'operazione al ginocchio per poter partecipare alla grande festa dello stadio Toumba: in delirio per il commovente gesto del suo capitano, e colorato dai fuochi d'artificio fatti partire attorno al perimetro della struttura. La gioia incontenibile dei tifosi si è poi riversata nel centro della città greca fino a notte fonda.

La vittoria del titolo, arrivata tra l'altro dopo i festeggiamenti per il 93esimo anniversario della fondazione del club, è stata celebrata con una giornata d'anticipo dalla squadra del figlio di Mircea Lucescu. La vittoria contro il già retrocesso Levadiakos, ha infatti regalato al Paok un vantaggio di cinque punti sull'Olympiacos secondo in classifica e interrotto il dominio delle squadre di Atene che durava dal 1988.