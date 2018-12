A pochi giorni dalla fine del 2018, è tempo di bilanci e di premiazioni anche per il Golden Boy di Tuttosport: riconoscimento che, dal 2003, viene consegnato nelle mani del miglior talento Under 21 europeo. A vincere l'edizione 2018, dopo il trionfo di Kylian Mbappé nella scorsa stagione, è stato il difensore dell'Ajax Matthijs De Ligt: giovane campione, già nel mirino di molti club europei (Juventus inclusa). "E' un grande traguardo per un difensore vincere questo premio, sono contento di essere il primo nel mio ruolo a trionfare", ha commentato raggiante l'olandese.

Il trionfo di Cutrone

Tra i premi consegnati, oltre a quello dato a Justin Kluivert (scelto dai lettori del quotidiano piemontese), uno è andato anche ad un giovane italiano che è riuscito a dimostrare tutto il suo valore nel campionato scorso: Patrick Cutrone. L'attaccante del Milan, è stato infatti premiato come miglior Under 21 italiano. "Sono molto contento per questo premio – ha spiegato il milanista, in un collegamento video da Bologna – Giocare accanto a Higuain accanto mi aiuta tanto. Io lo guardo sempre in allenamento, cerco di imparare qualcosa e migliorarmi ogni giorno che passa. Ringrazio mister Gattuso e lo staff, cercherò di migliorare sempre di più".

I complimenti di Gattuso e Di Biagio

A fare i complimenti a Cutrone, sono poi arrivati anche Gattuso e il ct dell'Under 21 Di Biagio. "Complimenti, lo hanno vinto dei grandissimi giovani – ha dichiarato il tecnico del Milan – Ti auguro il meglio, sei un calciatore che ha il veleno addosso. Hai ancora tanto da migliorare e lo sai. Sono molto contento, un abbraccio e complimenti". "Sapevamo che avrebbe combinato qualcosa di buono, ma adesso sta esagerando – ha scherzato Di Biagio – Patrick ha una grandissima dote: sfrutta anche i secondi. Utilizza tutto il tempo possibile per mettere in difficoltà l'allenatore".