In una partita di calcio, soprattutto se equilibrata, molto spesso a fare la differenza possono essere i calci piazzati. Avere degli specialisti in questo specifico dettaglio in campo può quindi risultare l’arma vincente per far propendere l’ago della bilancia a proprio favore e in un campionato, lungo e pieno di insidie, come può essere la Serie A, la Liga, la Premier League, la Bundesliga o la Ligue 1, può addirittura rivelarsi determinante ai fini del risultato finale.

A tal proposito siamo andati ad analizzare quali sono le squadre top 5 tornei nazionali del Vecchio Continente che hanno finora sfruttato meglio le palle inattive a proprio favore (rigori esclusi) e non mancano le sorprese.

Nessuno come la Juve in Europa nelle palle inattive.

In testa a questa speciale classifica c’è la Juventus di Massimiliano Allegri che può vantare tra le sue fila specialisti del calibro di Miralem Pjanic e Paulo Dybala, ma anche colpitori di testa eccezionali come Benatia, Chiellini o Khedira. Sono 14 infatti i gol realizzati su calcio piazzato fin qui in campionato dalla Vecchia Signora che con la rete da ex di Federico Bernardeschi contro la Fiorentina direttamente su calcio di punizione si conferma come la squadra europea che riesce maggiormente a sfruttare questo tipo di situazione di gioco. Discorso diverso va fatto invece per i calci di rigore, con i bianconeri che hanno trasformato soltanto due delle quattro chance dal dischetto concessegli nelle prime 24 giornate di Serie A (pesantissimi i due errori di Dybala nel finale di partita contro Lazio e Atalanta che sono costati 3 punti ai torinesi).

in foto: La distribuzione dei 14 gol su palla inattiva realizzati dalla Juventus in Serie A in questa stagione (fonte WhoScored)

Herta Berlino, Real Sociedad e Monaco: calci piazzati vitali.

Al secondo posto troviamo invece un terzetto composto da Herta Berlino, Real Sociedad e Monaco, tutte a quota 13 realizzazioni nate da palla inattiva (esclusi i tiri dal dischetto). Per i tedeschi lo specialista in queste situazioni è l’ivoriano Salomon Kalou a quota 5 reti da palla inattiva nelle prime 22 gare di Bundesliga, lo stesso numero di gol messi a segno in tali circostanze da Radamel Falcao, specialista dei monegaschi. Diverso il discorso per la compagine basca nella quale i 13 gol derivanti da calcio piazzato realizzati nelle prime 23 giornate di Liga sono più equamente distribuiti con Aritz Elustondo, Asier Illaramendi e Diego Llorente tutti a quota 3 centri nati da calcio di punizione o corner.

in foto: I calciatori che nei 5 principali campionati europei hanno realizzato il maggior numero di reti da palla inattiva in questa stagione (fonte WhoScored)

Arsenal, Bayern e Real Madrid: quando i difensori e i centrocampisti diventano bomber.

A chiudere la top 5 c’è un altro terzetto molto più prestigioso del precedente. In quinta posizione infatti con 12 reti realizzate sugli sviluppi di un calcio piazzato troviamo l’Arsenal di Arsene Wenger, il Real Madrid di Zinedine Zidane e l’unica attuale capolista nel proprio campionato presente in questa classifica, vale a dire il Bayern Monaco di Jupp Heynckes. Per i tedeschi il capocannoniere in questa specifica situazione è l’ex Juve Arturo Vidal con 4 centri, per gli spagnoli invece il più bravo a concretizzare queste occasioni è il difensore Nacho (3 marcature su azioni nate da palla inattiva), mentre per i Gunners i migliori a sfruttare le palle inattive sono i difensori dato che la metà di questi gol sono arrivati da Koscielny, Monreal e Mustafi.