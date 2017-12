Quella contro il Milan non sarà una sfida come tutte le altre per Giovanni Simeone. Il giovane bomber argentino della Fiorentina, avrà un motivo in più per provare a far male ai rossoneri nella sfida che chiuderà il girone d'andata delle due squadre in programma sabato 30 novembre alle ore 12.30. Aria di derby per il Cholito che non ha dimenticato l'esperienza con la maglia dell'Inter di papà Diego dal 1997 al 1999.

Aria di derby per Giovanni Simeone.

A pochi giorni di distanza dunque dal derby di Coppa Italia, vinto dal Milan sull'Inter grazie ad una rete di Cutrone, aria di stracittadina anche per il classe 1995. Prima di tutto però viene il risultato, per una Fiorentina reduce da una striscia di 6 risultati utili consecutivi in Serie A e pronta a riscattarsi dal ko in Coppa contro la Lazio che ha impedito ai viola di incrociare i rossoneri in semifinale. Simeone vuole solo vincere a prescindere dal passato in nerazzurro di papà Diego: "Col Milan sarebbero tre punti importanti in una partita difficile. Una vittoria importante, al di là del fatto che mio papà abbia giocato nell’Inter".

Il Cholito mette nel mirino il Milan.

Fiorentina-Milan è a tutti gli effetti uno scontro diretto per l'Europa, con i rossoneri che sono al momento staccati dai viola di due punti. Per la squadra di Pioli non sarà una gara semplice, con Simeone che proverà come sempre a mettere in campo tutta la sua generosità che gli ha permesso finora di mettere a referto oltre ai 6 gol, anche 4 assist. Ai microfoni di Sky, il classe 1995 ha chiosato: "Il Milan è una squadra forte, tosta. Aiutare la squadra a fare i tre punti è sempre importante. La squadra viene prima della personalità individuale”.

Fiorentina-Milan, le scelte degli allenatori.

Nessun dubbio sulla presenza in campo dal 1′ di Simeone che formerà la coppia d'attacco viola con Thereau. Ai loro fianchi in corsia Chiesa e Biraghi che sfrecceranno sulle corsie con Pezzella che dovrebbe stringere i denti in difesa. Nel Milan spazio al match-winner di Coppa Cutrone con Borini e Suso ai suoi fianchi. In porta potrebbe esserci la conferma di Antonio Donnarumma, se il fratello Gigio non dovesse farcela.

Le probabili formazioni.