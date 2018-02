E' venerdì e la Juventus gioca in anticipo a Firenze perché torna la Champions e all'orizzonte c'è l'andata degli ottavi di finale col Tottenham. Siete un ‘fantallenatore' e vi trovate con la formazione da consegnare entro le 18. Cavolo, chi schiero adesso? Date un'occhiata alla vostra rosa, alle gare del week-end (sabato ce ne sono addirittura 3, compreso il big match Napoli-Lazio) e vi fate un po' di conti. Se avete il ‘Papu' Gomez in squadra non pensateci due volte a schierarlo anche se dalle informazioni della vigilia non è indicato nell'undici titolare: non è solo questione di voto (che in media è sempre buono o di +1 che può scattare per la capacità di essere letale in versione assist-man) ma di gol come indicato da un dettaglio statistico della Opta.

Papu spauracchio per calabresi e fantallenatori.

L'argentino, uno dei calciatori più social e amati in Rete a prescindere dal colore della maglia, ha segnato 3 gol (compresa l'unica doppietta realizzata finora in questo campionato) in 3 partite di Serie A giocate con il Crotone che affronterà nel tardo pomeriggio/sera di sabato (match in calendario alle 18, dopo Spal-Milan alle 15 e la sfida del San Paolo alle 20.45). Le prodezze del ‘Papu' hanno spesso fatto la differenza considerando anche un altro particolare: i nerazzurri bergamaschi hanno vinto tutte le precedenti tre sfide complessive con i calabresi in A, segnando in media 3 reti a incontro. Favori del pronostico sbilanciati dal trend di rendimento, dai risultati e dall'evidente differenza di valori tecnici: l’Atalanta ha vinto le ultime 2 partite di campionato senza subire gol, è da novembre 2016 che non ottiene 3 successi di fila in A tenendo la porta inviolata.

Le probabili formazioni di Crotone-Atalanta.

Il Crotone visto a San Siro contro l'Inter è un brutto cliente per chiunque, al campo l'ardua sentenza. Quanto alle scelte degli allenatori, con Sampirisi fuori e Martella in forte dubbio, dovrebbero esserci Faraoni e Pavlovic in difesa. A centrocampo agiranno Benali, Mandragora e Barberis. In attacco sicura la presenza di Ricci e Trotta, Nalini in ballottaggio con Stoian. Nell'Atalanta Caldara e Gomez sono recuperati ma difficilmente partiranno dall'inizio, Palomino e Ilicic le carte a disposizione di Gasperini che deve ragionare anche in chiave Europa (giovedì prossimo c'è l'andata dei sedicesimi di Europa League col Borussia Dortmund). Hateboer e Spinazzola saranno gli esterni di centrcampo, con Freuler e De Roon nel cuore della mediana mentre Cristante sarà più avanzato tra le linee. In attacco Petagna favorito su Cornelius.