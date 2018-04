E' nato a Castellammare di Stabia, è milanista da sempre ma ovviamente simpatizza per il Napoli. Per Gianluigi Donnarumma la sfida di San Siro contro la squadra di Sarri è stato una specie di derby, che il portiere rossonero ha "giocato" contro alcuni suoi parenti. Decisivo con la parata su Milik nei minuti finali della partita, Gigio è finito nel polverone delle polemiche per un video che ha inviato subito dopo il triplice fischio finale ad un suo parente tifoso del Napoli: "Zio scusami, la volevo togliere quella mano, ma non ci sono riuscito".

Condito anche da un'espressione forte in dialetto napoletano, il filmato di Gigio è finito nella rete e ha subito provocato l'indignazione del popolo azzurro: già poco tenero con il numero 99 milanista durante la sfida del Meazza. Sui canali social, Donnarumma è stato infatti oggetto di pesanti insulti da parte di molti tifosi napoletani: arrabbiati con lui per quel video inviato allo zio.

Il chiarimento di Gigio

A distanza di poche ore dalla fine del match, e dopo aver letto gli insulti online, Donnarumma è tornato a pubblicare un filmato nel quale ha spiegato ai tifosi del Napoli il significato del suo messaggio precedente: "Mi spiace che abbiate frainteso questo mio video, che era molto personale. Non so come sia uscito. Lavoro con il Milan e faccio il bene del mio club. Il messaggio era semplicemente uno sfottò in famiglia con mio zio, con cui scherzo sempre prima e dopo le partite".

"Non è nulla contro Napoli, i napoletani e contro nessuno – ha chiarito il portiere del Milan – Mi dispiace che qualcuno abbia pensato male e frainteso queste mie parole. Io sono simpatizzante del Napoli e non ho niente contro. Scendo volentieri giù, perché lì sto bene ed è la mia città. Vi mando un abbraccio forte e un in bocca al lupo per tutto".