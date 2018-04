Con una parata eccezionale su Milik nel finale di Milan-Napoli, Donnarumma ha spento i sogni di vittoria dei tifosi partenopei. Tifosi che hanno a più riprese beccato il ragazzo di Castellammare di Stabia nel corso del match con cori tutt'altro che piacevoli. Se il portiere si è detto molto dispiaciuto davanti ai microfoni e quasi commosso per l'accaduto, quello che è andato in scena poco dopo sicuramente non contribuirà a migliorare il feeling con la tifoseria partenopea. Galeotto infatti un video che è stato pubblicato sul web da alcuni tifosi azzurri, in cui Donnarumma sfotte uno zio tifoso del Napoli con tanto di "afamocc" finale, urlato a più riprese.

Donnarumma e il video in cui sfotte lo zio tifoso del Napoli

Donnarumma sembra essere in compagnia del cognato Carmine Paoletti, marito della sorella Sara, che in passato ha preso le difese del giovane portiere soprattutto nella querelle relativa al suo rinnovo con il Milan. Nel video il portiere scherza con un suo zio chiedendo in dialetto scusa per la parata, spiegando che avrebbe voluto togliere quella mano ("Scusami zio, non l’ho fatto apposta. Volevo togliere la mano ma non ce l’ho fatta") con Paoletti che gli regge il gioco. Alla fine però ecco un "Afammocc" urlato a più riprese a confermare lo sfottò nei confronti del destinatario.

Il mistero del video social di Donnarumma post Milan-Napoli

Sul profilo Instagram di Paoletti non si trova traccia del video, anche se ci sono conferme del fatto che i due abbiano trascorso la serata assieme dopo il derby, con Paoletti che era allo stadio. Nell'immagine pubblicata dal cognato del portiere inoltre il look della coppia è uguale a quello del video. Una situazione che conferma che il video sia stato registrato nella serata di ieri con riferimento proprio alla parata strepitosa su Milik. Bisogna capire come sia stato possibile che la registrazione sia finita online.

Tifosi del Napoli arrabbiati nei confronti di Donnarumma

A giudicare dalle prime reazioni del web il video non è stato preso benissimo dai tifosi del Napoli, soprattutto dopo che il portiere al termine di Napoli-Milan si era espresso in questo modo sui cori dei tifosi azzurri: "Non ho mai detto una sola parola contro Napoli, non so perché i tifosi facciano cori del genere. Amo la città, seguo la squadra della mia città e spero che vinca sempre. Mi dispiace".