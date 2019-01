Gigi Buffon compie 41 anni. Giornata speciale per l'ex portiere della Juventus, che sta vivendo una nuova esperienza in terra transalpina con la casacca del Paris Saint Germain. Un'avventura, quella con il club della Tour Eiffel, che sembra destinata a non concludersi al termine della stagione. Il regalo più gradito per il compleanno di Buffon infatti potrebbe arrivare proprio dal Psg, pronto a concretizzare il rinnovo del contratto dell'estremo difensore.

41° compleanno per Gigi Buffon, il primo della sua lunghissima carriera da portiere del Paris Saint Germain. Dopo la conclusione della sua esperienza con la Juventus (che gli ha fatto gli auguri sui social definendolo "Leggenda. Fuoriclasse. Infinito"), l'esperto estremo difensore si è legato con il Psg collezionando 14 presenze con 8 gol subiti e 6 clean sheet, alternandosi con il giovane Areola pronto a raccoglierne l'eredità in futuro. E a proposito di futuro, il primo regalo per il compleanno di Buffon potrebbe arrivare proprio dal club transalpino, intenzionato a prolungare il suo contratto per un'altra stagione, concretizzando così l'opzione inserita al momento della prima firma dell'ex Juventus.

Già a Natale si era parlato di un possibile prolungamento del contratto di Buffon con il Psg. I tempi, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sono maturi per mettere nero su bianco. Nella scorsa estate il portiere ex Juve si è legato ai Bleus fino a giugno 2019, con un'opzione per un'altra stagione. Opzione che potrebbe essere presto ufficializzata, con un vincolo dunque che durerebbe fino al 2020. Una situazione che al momento viene considerata quasi una formalità dalla dirigenza del Psg soddisfatta dal rendimento del portiere.

Quanto guadagnerà Buffon nella sua ultima stagione da professionista al Psg

Con il rinnovo del contratto di Buffon al Psg per un'altra stagione non dovrebbero cambiare gli accordi sullo stipendio del portiere. Quest'ultimo dovrebbe continuare a percepire 5 milioni all'anno. Quella 2019-2020 dunque rischia seriamente di diventare l'ultima annata da professionista per l'esperto estremo difensore, che ha già annunciato poche settimane fa: "Il Psg sarà la mia ultima squadra. Per me arrivare in questo club è stato un grande regalo della vita. Ho cominciato al top e finirò allo stesso livello