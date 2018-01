Ryan Giggs è il nuovo commissario tecnico del Galles. La grande gloria del calcio gallese dunque si accomoderà sulla panchina dei "dragoni" per i prossimi 4 anni. Un'investitura che ha raccolto un ampio consenso, soprattutto per i meriti sportivi del classe 1973 capace di scrivere pagine importanti di storia del calcio durante la sua avventura da calciatore. C'è però anche chi non è d'accordo e si tratta del padre di Ryan Giggs, Danny Wilson che ha dichiarato addirittura di "vergognarsi del figlio".

Giggs non merita il ruolo di ct del Galles, parola del papà Danny Wilson.

In un'intervista al The Sun Danny Wilson, padre dell'ex campione del Manchester United, è andato giù pesantissimo nei confronti del figlio. Nessuna gioia per l'incarico quadriennale da commissario tecnico del Galles, che a giudizio del 62enne Ryan Giggs non merita. Il motivo? Le vicende extracalcistiche che hanno visto protagonista l'allenatore che ha avuto una lunga relazione con la moglie del fratello.

Il padre di Giggs non riesce a nominare il figlio.

Queste le parole del papà di Giggs, pesantissime: "Dovrei essere il papà più orgoglioso del mondo, ma mi vergogno di lui, non riesco nemmeno a nominarlo. Si è messo al primo posto ed è interessato solamente a come appare in TV e al suo nuovo hotel di lusso a Manchester. Ora quando lo vedo in TV, spengo il televisore… tutta la famiglia fa così. È mio figlio e mi fa venire le lacrime agli occhi dover dire che la mia famiglia non lo rispetta. Da fratello maggiore però avrebbe dovuto proteggere suo fratello, non pugnalarlo. Lo ha ingannato nel peggior modo possibile e non è abbastanza uomo da scusarsi per quello cha ha fatto".

Lo scandalo familiare di Giggs, e la relazione con la cognata.

Il padre dell'attuale selezionatore del Galles non ha dunque dimenticato lo scandalo che pochi anni fa destò molto scalpore oltremanica e non solo. Protagonista proprio la moglie del fratello di Ryan Giggs Natasha, che nel corso dell'edizione inglese del Grande Fratello, rivelò di andare a letto con il cognato, con tanto di dettagli sulla vicenda. Un tradimento durato addirittura 8 anni, con tanto di aborto che la donna avrebbe praticato poche settimane prima di sposarsi a Las Vegas con Rhodri.