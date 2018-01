Il Galles è pronto a ripartire con in panchina una grande gloria del calcio mondiale. Il nuovo commissario tecnico della nazionale dei Dragoni infatti sarà Ryan Giggs, l'ex campionissimo del Manchester United e icona del calcio gallese. L'ufficialità dell'accordo dovrebbe arrivare nelle prossime ore, anche se è tutto fatto per l'ingaggio del classe 1973 nelle vesti di successore di Coleman.

Giggs nuovo allenatore del Galles.

Secondo quanto riportato da Sky Sports dunque c'è l'accordo totale tra la Federcalcio gallese e Giggs. L'ex Manchester United già nella giornata odierna potrebbe essere ufficializzato come nuovo commissario tecnico del Galles, al posto di Coleman. Contratto di 4 anni per la grande gloria gallese che dovrà prendere le redini di una squadra che dopo l'ottimo europeo del 2016 con l'approdo in semifinale, non si è qualificata per i Mondiali di Russia 2017. Battuta la concorrenza di Roberts, Bellamy e Bowen.

La carriera da allenatore dell'ex United.

Per Giggs si tratta della prima esperienza da commissario tecnico. L'ex esterno del Manchester United in precedenza ha guidato proprio i Red Devils nelle vesti di traghettatore nel 2013/2014 nelle ultime partite della stagione dopo l'addio di Moyes. Giggs è rimasto poi all'Old Trafford ricoprendo il ruolo di collaboratore del nuovo manager Van Gaal, prima dell'avvento di Josè Mourinho.

Giggs torna a lavorare con il Galles.

Dopo una vita trascorsa al Manchester United, in cui ha collezionato trofei e record Giggs è pronto a ripartire dal Galles. L'ex calciatore che con 37 trofei conquistati è il più vincente nella storia del calcio inglese dopo essere stato per 16 anni un componente della nazionale del suo Paese, torna con un nuovo incarico. Toccherà a lui iniziare un nuovo ciclo per un Galles che dovrà ripartire dalle sue colonne, prima tra tutte Gareth Bale, con la possibilità di inserire nel giro della rappresentativa i giovani più promettenti.