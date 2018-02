A maggio Emanuele Giaccherini spegnerà 33 candeline sulla torta. Il duttile centrocampista offensivo vuole giocare di più in quella che è la fase finale della sua carriera e a tal proposito ecco la decisione di lasciare una piazza importante come Napoli per trasferirsi al Chievo, con la speranza di ritrovare il terreno di gioco con continuità. Prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza, contratto fino al 2021 e ingaggio da circa 750mila euro per l'ex di Cesena e Juve che nella sua ultima intervista è tornato sui motivi che lo hanno spinto, dopo due stagioni, a dire addio al Napoli.

Giaccherini e l'addio al Napoli.

In un'intervista a Radio Crc, Giak ha spiegato senza troppi giri di parole il perché del suo addio al Napoli legato alla necessità di giocare con continuità, situazione preclusagli in azzurro: "Sono stato benissimo a Napoli e ho sempre ribadito che è una città che amo. Sicuramente ci tornerò, ma era arrivata l'ora di cambiare. Avevo bisogno di fare il calciatore".

Giak e il poco spazio al Napoli.

Giaccherini dunque ha deciso di trasferirsi al Chievo per poter ritrovare una maglia da titolare. Al Napoli qualcosa non è andata come previsto per l'ex Juve che a suo dire avrebbe meritato più spazio, anche in ottica turnover: "I soldi non sono tutto, conta molto la felicità. Dal punto di vista professionale ho avuto poca felicità a Napoli. Ero al corrente che sarebbe stato difficile, nel Napoli il livello è altissimo, ma secondo me ci sono situazioni in cui anche i titolarissimi possono riposare lasciando spazio agli altri che si allenano tutti i giorni impegnandosi".

L'sms di Giaccherini a Sarri.

Nessuna polemica con Sarri, anzi parole di stima per l'allenatore toscano. A lui Giaccherini ha inviato un sms, augurandogli il meglio: "Ho mandato un messaggio alla squadra e al mister augurando a tutti di arrivare fino in fondo. Mi sono lasciato bene con Sarri, lui mi stima come uomo e giocatore. I fatti gli danno ragione e nessuno gli può dire niente".

Il Napoli può vincere lo scudetto.

E a suo giudizio il Napoli ha tutte le carte in regola per vincere lo scudetto. Le sensazioni di Giaccherini sono molto positive: "Spero che gli azzurri portino a termine quello che hanno iniziato. Sono pronti per vincere. Parlai con Mertens e gli dissi che quest’anno avevo sensazioni buone, le stesse che provavo quando vincevo con la Juventus. Senza una mentalità vincente, certe partite il Napoli non le avrebbe vinte e invece ha sempre portato a casa il risultato anche in gare difficili e questi segnali mi fanno capire che la squadra è pronta per vincere".