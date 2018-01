Nessuna possibilità che Emanuele Giaccherini resti al Napoli. Le parole dell'agente, Furio Valcareggi, a TMW Radio chiudono la porta a qualsiasi forma di mediazione, opportunità che l'ex calciatore di Juventus e Bologna vesta la maglia azzurra nei prossimi mesi e fino al 2019, scadenza naturale del contratto. Anzi la percentuale di cessione determinata dal procuratore è bulgara: "Andrà via a gennaio al 99%, volendo anche con la formula del prestito secco", quanto basta per escludere più miti consigli.

Ignorato. Del resto, basta dare un'occhiata allo score del calciatore per spiegare come la scelta di andare sotto il Vesuvio non si sia rivelata felice: nella stagione attuale sono appena 5 le presenze (4 in campionato, 1 in Coppa Italia) per un totale di 118 minuti giocati, in media è meno di un tempo a match. Poco davvero per un esterno al quale Conte dette grande fiducia prima in bianconero e poi in Nazionale mentre alla corte di Sarri mai è riuscito ad adattarsi.

Non possiamo stare più lì, lo sa anche il Napoli e anche Sarri sta dicendo che gli esterni alti non sono all'altezza secondo lui. Emanuele è entrato una volta al posto di Callejon e ha fatto anche gol, ora è diventato il 18° e 19° cambio. Ora, con serenità d'animo, io, Giulio Marinelli e il giocatore abbiamo deciso di cambiare.

Addio con qualche polemica. Durante la sessione estiva di mercato la Fiorentina chiesto informazione sul centrocampista esterno 32enne ma il Napoli allora lo definì incedibile, considerandolo una valida alternativa al tridente titolare che annovera Insigne, Callejon, Mertens. Le cose, però, sono cambiate: Giaccherini ha continuato a non giocare fino a decidere di abbandonare la maglia azzurra. Sarri non lo vede – come si dice in gergo -, inutile continuare a stare laddove non si è apprezzati abbastanza.