Faouzi Ghoulam può sorridere. L'esterno del Napoli che intravede ormai il ritorno in campo dopo il lungo infortunio, ha festeggiato il compleanno insieme alla sua famiglia e ai compagni di squadra del Napoli. Oltre a spegnere le 27 candeline sulla torta, il calciatore azzurro ha celebrato anche la recente conquista del Pallone d'Oro algerino, ulteriore riconoscimento del suo rendimento in crescendo.

Ghoulam festa di compleanno con i giocatori del Napoli.

Come evidenziato da Sportmediaset, Ghoulam ha festeggiato il suo 27° compleanno nella cornice di Villa Diamante a Napoli. Una festa in grande stile per l'esterno che ha vissuto una serata speciale in compagnia della sua famiglia, degli amici più cari e della squadra azzurra. Fuochi d'artificio e torta personalizzata per celebrare la recente conquista del Pallone d'Oro algerino per un raggiante Ghoulam che tra poco potrà tornare in campo con la formazione di Sarri.

Il recupero di Ghoulam dopo l'infortunio al ginocchio.

Il presidente De Laurentiis nella sua ultima intervista ha definito Ghoulam un "toro", alla luce del suo recupero lampo dalla rottura del legamento crociato dello scorso novembre in occasione della sfida di Champions con il City. L'esterno algerino, tra i migliori in casa Napoli in avvio di stagione, ha lavorato duramente per accelerare i tempi per il ritorno in campo che potrebbe essere alle porte.

Quando tornerà in campo Ghoulam.

Si era ipotizzata la possibilità di un ritorno tra i convocati del Napoli di Ghoulam già in vista del prossimo match di campionato, il derby contro il Benevento. Nessuna volontà da parte degli azzurri, soprattutto ora che il peggio sembra ormai alle spalle, di accelerare i tempi per il ritorno in campo dell'algerino fondamentale nella seconda parte di stagione. Ecco allora che Ghoulam potrebbe tornare a disposizione nelle prossime settimane.