Quando Faouzi Ghoulam si è infortunato lo scorso 1° novembre la sua stagione sembrava definitivamente compromessa. In un primo momento si era parlato di uno stop di cinque o sei mesi, poi dopo aver visto il prodigioso recupero dell’esterno algerino il professor Mariani aveva detto che per la metà di febbraio il giocatore sarebbe stato già disponibile. Ma adesso pare addirittura che Ghoulam possa essere inserito nell’elenco dei convocati per il match di campionato con il Benevento, in programma il 4 febbraio.

L’infortunio al ginocchio contro il City.

Ghoulam lo scorso 1° novembre ha subito la rottura del legamento crociato nel match di Champions League con il Manchester City. Un problema serissimo occorso a uno degli insostituibili di Sarri. L’algerino pochi giorni dopo è stato operato a Villa Stuart. Il professor Mariani aveva previsto per lui uno stop di quattro o cinque mesi. Ma Ghoulam si è messo sotto e, aiutato da un fisico che ha risposto prontamente, ha recuperato a tempo di record.

Recupero lampo, Ghoulam convocato per il Benevento.

In una visita di controllo effettuata a dicembre il suo recupero era stato stabilito per la metà di febbraio. Si pensava che la prima convocazione potesse arrivare per il match di Europa League con il Lipsia. Ma Ghoulam sarà a disposizione di Sarri già per il match con il Benevento. Difficile pensare già a una sua apparizione in campo, ma per il Napoli questo forse potrebbe essere il miglior rinforzo possibile, anche se Mario Rui e Maggio quando sono stati chiamati in causa si sono comportati bene. Di sicuro il tecnico partenopeo riutilizzerà all’inizio con il misurino il giocatore che magari tornerà in campo con la Lazio, il 9 febbraio, o ci sarà proprio con il Lipsia, e in quell’incontro potrebbe essere nell’elenco dei convocati anche il polacco Milik, anch’egli reduce da un infortunio serio al ginocchio che lo tiene addirittura fuori dalla fine di settembre.