La Germania campione in carica che volerà in Russia per difendere il titolo conquistato nel 2014, avrà in panchina Joachim Löw: il tecnico capace di riportare la coppa in patria dopo la vittoria nel 1990. L'ottimo lavoro svolto dal 58enne commissario tecnico è stato infatti apprezzato dalla Federazione tedesca, al punto che nelle ultime ore è stato ufficializzato il rinnovo del selezionatore fino al 2022. Joachim Löw rimarrà dunque su quella panchina ancora per diverso tempo, dopo averla conosciuta nel 2006 quando ha svolto il ruolo di vice di Jurgen Klinsmann.

Tra i 32 allenatori che saranno presenti in Russia, il commissario tecnico tedesco risulta tra l'altro quello più pagato. L'x allenatore dell'Austria Vienna, percepisce infatti uno stipendio annuo dalla Federazione tedesca di 3,8 milioni di euro. Dietro di lui, secondo questa speciale classifica stilata da "Zoomin Tv", ci sarebbero il brasiliano Tite e Didier Deschamps con un ingaggio da 3.4 milioni a testa.

Un ritiro al riparo dalla spie

Al di là delle notizie sul suo contratto e sul suo ingaggio, tutta l'attenzione dei tifosi è già rivolta al gruppo F che vedrà i tedeschi in campo con Messico, Svezia e Corea del Sud. Tutto è già stato organizzato in casa tedesca, a partire dalla "location" scelta per il ritiro premondiale che ospiterà i giocatori fino alla partenza per la Russia. Per evitare di attirare curiosi pronti a spiare la squadra, gli allenamenti saranno però "top secret".

Proprio per evitare di rendere pubblico il lavoro di Joachim Löw, la Federazione ha infatti chiesto l'utilizzo di teli "anti-spia" (che verranno installati da una ditta della provincia di Como) e la sostituzione dell'erba sintetica con quella vera, sul campo dove la Germania si allenerà: una spesa che è costata al comune ospitante quasi 50mila euro. La Germania campione del mondo si trasferirà in Alto Adige tra pochi giorni. Il ritiro si svolgerà a Maso Ronco, frazione del comune di Appiano dal 23 maggio al 4 giugno.