Quando si giocherà la finale di ritorno di Copa Libertadores? In attesa di conoscere la data ufficiale del Superclasico rinviato a data da destinarsi dopo i gravissimi incidenti all'esterno dello stadio Monumental, arriva una suggestiva idea sulla location che potrebbe ospitare Boca-River. La città di Genova infatti si è candidata ad ospitare il derby di Buenos Aires, mettendo a disposizione lo stadio Ferraris.

Genova si candida ad ospitare la finale di Copa Libertadores River-Boca

La città di Genova dunque si è candidata ad ospitare la finale di Copa Libertadores allo stadio Marassi. Una proposta ufficializzata attraverso una lettera inviata dal consigliere delegato allo Sport del Comune di Genova Stefano Anzalone. Quest'ultimo ha invitato il presidente del Boca Juniors Daniel Angelici e a quello del River Plate Rodolfo D’Onofrio a prendere in considerazione l'ipotesi di giocare il Superclasico d'Argentina nel campo neutro del Ferraris.

La lettera del Comune di Genova ai presidenti di River e Boca

Questo il testo della lettera firmata da Anzalone: "Egregi Presidenti, la nostra città, vicina in modo storico, culturale e sportivo a Buenos Aires, sente molto profondi e indissolubili i legami con i Vostri due prestigiosi Clubs fondati da nostri conterranei emigrati dall’Italia in Argentina agli albori del ‘900, e ad oggi gemellati con le nostre due squadre Genoa e Sampdoria. I fatti dolorosi che ci hanno ultimamente colpito, hanno risvegliato un profondo senso di comunità e di riscoperta delle nostre radici; pertanto in qualità di Consigliere Delegato allo Sport del Comune di Genova, sono lieto di comunicarVi che la nostra città è onorata e si rende disponibile a ospitare questa importante e prestigiosa gara di finale di coppa e derby della Capitale d’Argentina".

Perché Genova vuole ospitare la finale di Copa Libertadores River-Boca

Ma perché Genova si è candidata ad ospitare la finale di Copa Libertadores tra River Plate e Boca Juniors? La città ligure è legata a Buenos Aires da un legame fortissimo. Le due società della metropoli argentina, sono state infatti fondate proprio da emigranti provenienti da Genova. Basti pensare che i sostenitori del Boca Junios sono definiti "xeneizes" termine che in ligure significa proprio "genovese". Il River d'altronde ha nei colori sociali un riferimento al biancorosso presente nello stemma della città di Genova.