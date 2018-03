Quarantacinque minuti nel salotto buono dello "State Louis II" di Montecarlo, possono bastare per rilanciare le ambizioni di Giuseppe Rossi. Lo sfortunato attaccante italo-americano, che ha trovato un po' di pace nel Genoa dopo i diversi infortuni che gli hanno condizionato la carriera, ha giocato il secondo tempo della sfida amichevole contro il Monaco di Jardim mettendo in mostra una buona condizione fisica. Sugli spalti dell'impianto monegasco, ad osservare da vicino la sua partita, c'era anche Federico Pastorello.

"Ero a Monaco a vedere l'amichevole e ti si illuminano sempre gli occhi quando lo vedi giocare perché non ci sono dubbi sulla sua la classe – ha spiegato l'agente di Pepito Rossi, in occasione dell'evento della Ferrari all'autodromo del Mugello – Poco alla volta sta tornando anche dal punto di vista atletico, l'infortunio che ha avuto al flessore purtroppo ha frenato un po' il suo percorso di recupero, però ieri l'ho visto già molto in forma quindi credo che anche lui potrà essere una pedina importante per questo finale di campionato del Genoa".

Un pensiero fisso nella testa

Tra gli obiettivi del 31enne attaccante del Grifone, c'è anche quello di mettere in difficoltà il commissario tecnico azzurro Gigi Di Biagio: "La Nazionale per lui resta un sogno, è normale che il pensiero giri nella sua testa come per tutti i giocatori italiani – ha continuato Pastorello – Credo che una volta recuperata al 100% la condizione fisica, Giuseppe possa essere ancora potenzialmente un outsider per la nazionale. La sconfitta con l'Argentina? Penso che questa squadra sia un po' un cantiere in divenire quindi purtroppo si devono accettare anche certi risultati negativi".

A spingere Giuseppe Rossi verso una clamorosa convocazione, anche il compagno di squadra Andrea Bertolacci: "Sta crescendo allenamento dopo allenamento – ha dichiarato al termine del match perso con i monegaschi – queste partite servono per mantenere la forma e a lui per raggiungere quella migliore".