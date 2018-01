in foto: Giuseppe Rossi – Foto: Twitter Genoa

Il suo ritorno in Italia, dopo mesi passati in Spagna, avrebbe dovuto garantirgli un po' di serenità e soprattutto qualche chance in più di giocare. Dopo due brevi apparizioni contro Torino e Juventus, rispettivamente in campionato e Coppa Italia, Giuseppe Rossi si è dovuto arrendere nuovamente alla sfortuna. Come riportato dal Genoa, l'attaccante si è infatti fermato per un infortunio che lo terrà in infermeria almeno per una ventina di giorni.

"Il Genoa Cricket and Football Club comunica che il calciatore Giuseppe Rossi è stato sottoposto ad accertamenti strumentali che hanno evidenziato una lesione muscolare al retto femorale anteriore della coscia destra – ha informato il club ligure, attraverso una nota pubblicata sul sito ufficiale – Lo staff sanitario del club ha predisposto ulteriori valutazioni tra una decina di giorni per monitorare l’evoluzione del quadro clinico".

La forza di volontà di Pepito.

Colpito da un nuovo infortunio, proprio quando stava cercando di ricostruirsi una carriera in Italia, Pepito Rossi dovrà quindi aspettare ancora qualche settimana per tornare a disposizione di Davide Ballardini e provare a ritagliarsi un po' di spazio nella formazione rossoblu. Reduce dall'infortunio della scorsa primavera con la maglia del Celta Vigo (rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro) e assente in occasione della partita dell'Allianz Stadium contro la Juventus, l'attaccante rischia dunque un mese di stop.

Il suo rientro in campo, se non ci saranno ulteriori aggiornamenti negativi, potrebbe avvenire nel primo weekend di marzo quando il Genoa affronterà a a Marassi il Cagliari. "Continuerò a giocare a calcio", aveva twittato dopo l'ultimo ko in Spagna. Un obiettivo che rimane valido anche dopo questo nuovo infortunio: il primo della sua nuova vita calcistica italiana.