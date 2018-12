Quale sarà il futuro di Ivan Juric? Il tecnico del Genoa continua ad essere a rischio esonero. Le ultime indiscrezioni sull'ex centrocampista dopo il ko nell'ultimo turno di campionato in casa del Torino, parlano di una fiducia a tempo. In sintesi Ivan Juric si giocherà la panchina nei prossimi due impegni, ovvero nella sfida di Coppa Italia contro l'Entella, e poi domenica prossima contro la SPAL. Nel caso in cui il presidente Preziosi decidesse di cambiare guida tecnica, nel capoluogo ligure potrebbero arrivare due vecchie conoscenze dei tifosi rossoblu.

Perché Juric rischia l'esonero, fiducia a tempo per l'allenatore croato del Genoa

Ivan Juric è arrivato sulla panchina del Genoa ad ottobre per sostituire Ballardini. Esordio da applausi per il croato che ha esordito con un pareggio in casa della Juventus. I rossoblu restano l’unica formazione ad aver compiuto questa impresa. Da lì in poi però qualcosa si è inceppato con la formazione ligure che ha collezionato solo altri 2 pareggi (uno nel derby) e 4 sconfitte. Una situazione ovviamente sgradita al presidente Preziosi che sta valutando l'idea del secondo esonero stagionale. Fiducia dunque a tempo per Juric che si giocherà la sua permanenza al Genoa nelle due sfide contro Entella (in Coppa Italia) e SPAL, in Serie A.

Chi sono i possibili successori di Juric al Genoa

E non mancano anche le indiscrezioni sui possibili successori di Ivan Juric sulla panchina del Genoa. Le ultime notizie arrivano dal Secolo XIX e riguardano due ex calciatori della formazione rossoblu. Il primo è Sabri Lamouchi, che ha vestito la casacca del Genoa nel 2004-2005, dopo le esperienze al Parma e al Monaco. Tra le sue esperienze in panchina quelle con la Costa d’Avorio, l’Al-Jaish e il Rennes, club da cui è stato esonerato pochi giorni fa. Il secondo è Johnny Van't Schip, l'ex attaccante olandese idolo della curva del Grifone dal 1992 al 1996. Nella sua carriera da allenatore ci sono le panchine delle Giovanili dell'Ajax, tanti ruoli da vice-allenatore e la guida tecnica del PEC Zwolle, che detiene ancora. Tra le altre piste possibili per Preziosi, oltre quella che porta al clamoroso ritorno di Ballardini, anche quelle legate ai nomi di Donadoni, Guidolin e Carrera.