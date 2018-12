Le ultime notizie di calciomercato in vista della sessione di trattative invernale riguardano il Genoa, come sempre molto attivo. Il club rossoblu è pronto a chiudere l'operazione per Jandrei, portiere brasiliano della Chapecoense, che sembra avere la Liguria nel destino, visto che nella scorsa estate sembrava ad un passo dal vestire la maglia della Samp. E invece dopo diversi mesi è stato il Genoa ad accelerare le manovre per l'estremo difensore che, a meno di colpi di scena sarà rossoblu.

Jandrei al Genoa, le ultime notizie di calciomercato

Jandrei Chitolina Carniel, meglio conosciuto solo come Jandrei, dunque è pronto a trasferirsi in Italia. Il suo nome è finito nelle ultime notizie di calciomercato del Genoa, che sarebbe pronto a chiudere il colpo in vista della sessione di trattative invernale. Il classe 1993, secondo quanto riportato da Sky Sport, dovrebbe sottoporsi alle visite mediche di rito nei prossimi giorni, a conferma di un'operazione di mercato che sembra davvero già definita. Non dovrebbero esserci cambi di programma in quest'occasione, al contrario di quanto accaduto nella scorsa estate quando Jandrei era dato vicinissimo alla Sampdoria che alla fine però virò con decisione su Audero.

Chi è Jandrei, portiere della Chapecoense pronto per la Serie A

Jandrei è un portiere classe 1993 della Chapecoense, club della città di Chapecò passato alla storia per la tragedia aerea del 2016, in cui persero la vita 77 persone tra i quali quasi tutti i componenti della formazione biancoverde. Estremo difensore che gode di grande stima in patria, è cresciuto nelle Giovanili dell’Internacional approdando poi dopo le esperienze al Novo Hamburgo e Atletico Tubarao, alla Chape nel 2017. Ora per lui potrebbero dunque aprirsi le porte della Serie A per un salto di qualità importante.

Genoa, quanto costa il cartellino di Jandrei e quale sarà il suo ruolo in squadra

Al momento non ci sono indiscrezioni di calciomercato sulla trattativa tra il Genoa e la Chapecoense per Jardei, che secondo i siti specializzati ha un valore di mercato che si aggira sul milione di euro. Quello che è certo è che il suo arrivo permetterà alla formazione rossoblu di sopperire alla partenza di Marchetti. L'esperto portiere ex Lazio dovrebbe essere libero di cercarsi un'altra squadra. Per Jandrei grande occasione e possibilità di giocarsi la maglia da titolare con il giovane Radu.