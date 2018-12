Doveva essere una novità assoluta e alla fine è risultata solo una promessa. Mancata. La sessione di calciomercato invernale si concluderà come sempre a fine mese, il 31 gennaio. Nessuno stop anticipato come era stato paventato in estate nel tentativo di limitare il tempo delle contrattazioni e provare a far sì che ci fosse un continuo scambio e movimento anche durante le partite di campionato.

E' stato deciso oggi, dall’Assemblea di Lega con una votazione con cui è stata accettata la proroga della chiusura del mercato invernale di quest’anno al 31 gennaio 2019. Era stata infatti sollevata qualche settimana fa la possibilità di ridiscutere la chiusura del mercato di riparazione 2019.

La novità che non c'è: si chiude al 31

Quando la guida della Lega Serie A era sotto la governance di Malagò si era deciso con le società di fissare come data di chiusura quella del 18 gennaio, il giorno prima della ripresa del campionato. L'idea era di determinare gli acquisti e le cessioni prima che si ritornasse a giocare evitando scambi con le gare in corso per limitare al massimo illazioni, sospetti e quant'altro. Adesso però la Serie A si è allineata di nuovo a quelle che sono le date del mercato delle principali leghe calcio europee e ha fissato come data di chiusura il 31 gennaio 2019.

Unificare tutti i mercati europei

L'attuale Assemblea aveva tra l'ordine del giorno proprio la revisione delle date di trattative. Salta così la più interessante novità di questa stagione che rientra nei ranghi. Al vaglio più avanti però, ancora la parentesi invernale e la durata di quella estiva. Alcuni presidenti, tra cui il numero uno del Torino, Urbano Cairo, ha sottolineato l'importanza di unificare l'inizio e la fine dei mercati a livello europeo, altro problema non da poco che ha visto in più di un'occasione (a mercato chiuso in Italia) vedere giocatori partire per l'estero dove la conclusione ha altri termini.