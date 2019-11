Brutte notizie per il Genoa di Thiago Motta. Neanche il tempo di festeggiare il recupero di Capitan Criscito, che il tecnico italo-brasiliano deve infatti mandar giù un altro boccone amaro: l'infortunio di Christian Kouamé. Il giovane attaccante, partito nei giorni scorsi per giocare in Coppa d’Africa con la selezione ivoriana Under 23, si è infortunato durante il match con il Sudafrica in seguito ad uno scontro di gioco e ha già lasciato il ritiro della sua nazionale.

Le prime indiscrezioni arrivate in Italia non sono certo positive per la società di Enrico Preziosi. L'infortunio dovrebbe infatti riguardare il crociato oppure il collaterale del ginocchio: un brutto colpo per l'attaccante rossoblù che a questo punto potrebbe rimanere fuori per molto tempo. In caso di rottura del crociato, per Kouamé la stagione sarebbe addirittura già finita.

Il precedente stop ai tempi del Cittadella

Come raccontato da Sky, il giovane giocatore ivoriano sarà a Genova nelle prossime ore e sarà sottoposto agli esami di rito: indispensabili per valutare la gravità del problema e stilare una prima tabella di marcia per il suo recupero e reintegro nella rosa di Thiago Motta. La trasferta con la Costa d'Avorio, cominciata con la vittoria per 1-0 contro i pari età della Nigeria, è dunque terminata prima del previsto e a causa di un incidente particolarmente grave.

Quello rimediato con la Costa d'Avorio Under 23 è il secondo grave infortunio della sua carriera. Christian Kouamé fu infatti costretto ad alzare bandiera bianca anche nel 2017, quando ai tempi della sua militanza nel Cittadella subì la lacerazione al tendine dei bicipite femorale: un problema che lo costrinse all'intervento chirurgico e ad una lunga riabilitazione con conseguente assenza dai campi di gioco per più di 100 giorni.