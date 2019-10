Il Genoa sta provando a reagire ad un inizio di stagione tutt'altro che agevole, con una bella partenza e poi un crollo improvviso e verticale che ha portato al cambio tecnico in panchina con Thiago Motta al posto di Andreazzoli. Un'inversione di rotta pretesa dal presidente Preziosi che ha voluto mettere mano ad un trend negativo pericolosissimo. Il primo riscatto morale lo ha ottenuto subito con il successo interno contro il Brescia ma c'è da lavorare ancora molto.

La squadra c'è, il gruppo anche formato da giovani interessanti e da giocatori esperti che devono innestare la mentalità vincente. Anche i soldi sono stati spesi in estate per cimentare lo spogliatoio senza far partire i più richiesti tra cui Crhistian Kouamè, talentuoso e giovanissimo attaccante che era finito nelle mira del Napoli di De Laurentiis.

Prestazioni di livello e il nuovo contratto

Proprio Kouamè è tornato al centro delle voci di questi giorni. Di rientro al gol nel successo di Marassi contro le Rondinelle adesso è arrivata anche la notizia forse più attesa e che lo stesso presidente Enrico Preziosi aveva anticipato: per lui è arrivato un cospicuo aumento del suo ingaggio grazie alla firma sul nuovo contratto che prevede l’innalzamento dello stipendio da 400mila a 1 milione di euro netti a stagione.

L'annuncio da parte dei procuratori

Un importante riconoscimento da parte del club che conferma l’importanza di Kouamè all’interno della rosa del Genoa. In attesa di una comunicazione ufficiale da parte della società rossoblù è stata la Pagliari&Minieri-Player Management, che cura gli interessi del giocatore, ad annunciarlo su Twitter: "Gol, rinnovo e adeguamento di contratto!".

La convocazione nell'Under23 della Costa d'Avorio

Per Kouamè dunque, il futuro è sempre alla corte del Grifone dover si sta ritagliando un posto da titolare tra i tanti giocatori offensivi che Thiago Motta ha fatto girare contro il Brescia. Per lui, come per gli altri, nessuna certezza se non attraverso le prestazioni. Ci potrebbe però essere un problema in più, visto che Kouamè dovrà assentarsi per alcune gare in novembre: nel periodo compreso dall’8 al 22 novembre prossimo potrebbe infatti essere convocato dall’Under 23 della Costa d’Avorio per il torneo preolimpico africano che assegnerà tre posti per Tokyo 2020.