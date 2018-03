Grinta, furore agonistico ma anche grande correttezza. Gennaro Gattuso merita gli applausi convinti, non solo dei tifosi del Milan. Dopo aver minimizzato i clamorosi errori arbitrali nel match di Europa League in casa dell'Arsenal, l'allenatore al termine della rocambolesca vittoria interna contro il Chievo in Serie A, ha evidenziato con sincerità il peso specifico del Var, nel successo per 3-2 dei suoi ragazzi. Corretto e schietto il Ringhio rossonero che ha spiegato anche i motivi della clamorosa esclusione di Kalinic.

Senza Var non avremmo vinto, la sincerità di Gattuso dopo Milan-Chievo

Nell'immediato post-partita di Milan-Chievo, l'allenatore rossonero ha fatto il punto sulla prestazione dei suoi. L'ex mediano è stato molto sincero nel sottolineare l'importanza del Var, fondamentale nella convalida del gol del 2-2 di Cutrone, e nell'assegnazione del rigore del possibile 4-2 fallito da Kessié. Queste le parole del tecnico: "Senza la Var forse questa partita non l'avremmo vinta. Negli episodi dubbi la Var ci ha aiutato. Abbiamo speso molto in questi mesi ma i ragazzi hanno messo in campo grande disponibilità. Sapevamo che avremmo sofferto, siamo stati bravi anche se abbiamo sbagliato molti palloni: ci e' andata bene. Ora dobbiamo recuperare le energie, perché anche un pareggio é come un passo falso".

Milan meno brillante contro il Chievo. Gattuso spiega i motivi del calo rossonero

Ai microfoni di Premium Sport, Gattuso ha spiegato i motivi delle difficoltà accusate dal Milan contro il Chievo. Errori su cui riflettere, per una squadra che non potrà commettere passi falsi in vista del rush finale per la corsa Champions: "Il centrocampo è scomparso perché eravamo troppo lunghi, eravamo spaccati in due e noi non dobbiamo giocare così. Siamo stati troppo lenti, il problema è stato questo. Il passaggio alle due punte? In questo momento se vogliamo andare in Champions dobbiamo rischiare, non possiamo sbagliare niente".

Perché Gattuso ha escluso Kalinic

Inevitabile una battuta sulla clamorosa esclusione di Kalinic dai convocati per Milan-Chievo. Ecco come Gattuso ha motivato le sue scelte, con il croato che è rimasto a Milanello ad allenarsi: "Domani è un altro giorno, io non porto rancore. Le regole sono uguali per tutti, i ragazzi sanno che hanno a disposizione il mio cuore ma durante gli allenamenti voglio vedere grande voglia. Se non la vedo con me non si va d'accordo. Non rompo le scatole in niente ma sul campo voglio vedere grande impegno: chi non si allena bene resta a casa. Ma è tutto passato, domani è un altro giorno, in questo momento mi servono tutti".