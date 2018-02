Rino Gattuso non vuol sentire parlare di complimenti alla vigilia di Udinese-Milan. I sei risultati utili non devono distrarre i rossoneri che giocheranno contro un'avversaria ostica rigenerata dalla cura dell'ex compagno e amico Massimo Oddo. Un match in cui potrebbero esserci delle novità soprattutto in avanti per un Milan che potrebbe giovare della presenza in campo di uno tra Cutrone e Silva, al posto di Kalinic, oppure di entrambi.

Gattuso rispedisce al mittente i complimenti.

Nella classica conferenza stampa della vigilia, l'allenatore del Milan ha dimostrato di non pensare ai giudizi positivi sulla sua squadra reduce da una serie di 6 risultati utili e in crescita. Gattuso predica umiltà: "I complimenti non mi interessano, perché quando arrivano tanti complimenti dopo è anche più facile venire massacrato. Io so quali sono le mie idee e il mio valore. Voglio leggere poco e focalizzare tutte le mie energie sul lavoro che devo fare. I complimenti fanno piacere, ma resto coi piedi per terra perché nella mia professione la strada è lunga e ho ancora tantissimo da imparare".

Milan non come Brad Pitt, ma brutto come Gattuso. Parola di Ringhio.

E il tecnico rossonero sa bene che la sua squadra non ha un gioco brillante, ma vuole che i giocatori mettano l'anima in campo e pensino al risultato come faceva lui da calciatore: "Non siamo diventati belli come Brad Pitt, voglio una squadra brutta come me. Sento parlare di corsa Champions ma ora non saremmo nemmeno in Europa League, vediamo di non tornare indietro"

Silva e Cutrone possibili titolari in Milan-Udinese.

E in Udinese-Milan potrebbe esserci una chance da titolare per André Silva e per Cutrone: "André Silva titolare? Può succedere, vediamo. Cutrone? E' pronto per fare tutto. Ha una caratteristica precisa: è tarantolato, ha il veleno addosso, ha una voglia incredibile e non deve perdere questo entusiasmo. E' sempre pronto e scalpita sempre per entrare. Per noi è sempre molto importante, ci dà carica e veemenza e noi abbiamo bisogno delle sue caratteristiche e del suo lavoro per la squadra".

Suso, e il digiuno di gol.

E a proposito della squadra che scenderà in campo contro l'Udinese, i dubbi per Gattuso riguardano l'attacco. Il tecnico ha commentato il momento di Suso che pur non trovando la via del gol sta soddisfacendo il tecnico: "Suso? Vedo che fa le due fasi e vedo la sua disponibilità. Lui sta facendo qualcosa di nuovo, è normale aspettarsi gol e qualcosa in più ma me lo tengo stretto perché ci sta dando una grande mano. Io preferisco vincere le partite, voglio una squadra quadrata che non subisce l'avversario. Lo so che Suso arriva stanco negli ultimi 20 metri ma lui sa la stima che ho per lui. Deve continuare così, a noi piace così".

Gattuso e i retroscena sul rapporto con Oddo.

Impossibile non spendere parole per Oddo, allenatore di un'Udinese molto pericolosa e compagno di tante battaglie al Milan e in Nazionale: "Con Oddo ho condiviso tanto, è un personaggio intelligente. Ho sentito che ha detto che non rispondo mai ma non è vero, ci sentiamo spesso. E' stato un compagno con cui mi sono divertito molto anche se prendevamo le partite in modo diverso e per questo qualche cinquina gli è arrivata. Io ero già sul pezzo e sentivo molto le partite. Domani bisogna fare una grande partita perché loro sono una squadra fisica che sa palleggiare e verticalizzare. Non bisogna sbagliare nulla".

Fiducia in Costacurta.

In conclusione un pensiero su un altro ex rossonero come Costacurta nominato vice Commissario della Figc: "Sono contento ma ha una bella gatta da pelare, spero non sbagli. E' un grande uomo, un uomo di spessore e classe. E' diretto e intelligente. Ha un compito importantissimo e lo merita. Il calcio italiano ne ha bisogno".