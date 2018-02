Dieci punti nelle ultime quattro partite di campionato, un percorso quasi netto quello recente del Milan che con Gattuso ha trovato la quadratura e si è avvicinato e non poco alla zona europea. Contro la Spal Gattuso vuole altri tre punti, c’è chi dice che lui non sogni solo il piazzamento tra le prime sei ma voglia provare a raggiungere l’Inter. Kalinic non ci sarà, Cutrone sarà il titolare e si rivedrà Rodriguez. Nella conferenza stampa della vigilia il tecnico ha elogiato Calhanoglu e Bonucci, il vero leader del suo Milan.

Tour de Force

Il Milan è impegnato su tre fronti, Gattuso, che ha vissuto da calciatore spesso situazioni del genere, è un uomo pratico e ha come obiettivo principale il risultato, anche se non disdegna il bel gioco, migliorato e parecchio nelle ultime settimane

Ci aspetta un periodo denso di impegni e per questo ho dato un paio di giorni di riposo alla squadra. La Spal è un’ottima squadra e spinge molto. Non sarà facile per noi. L’obiettivo è vincere le partite e dare continuità di risultati e di gioco, recuperare le energie e non sbagliare la scelta dei giocatori da schierare.

Kalinic salta la Spal

Torna in campo Rodriguez, che prende il posto dello squalificato Calabria. Lo svizzero è stato punzecchiato da Gattuso, che ha punto anche André Silva, ancora senza gol in campionato: “Rodriguez può fare meglio e pure André Silva, deve segnare di più, il gol ce l’ha nelle corde”. Contro la Spal sicura l’assenza di Kalinic, che ha accusato nuovamente problemi muscolari: “Kalinic riposa, volgiamo evitare un riacutizzarsi della pubalgia. Credo l’abbiamo fermato in tempo e non rischiamo di perderlo a lungo”.

Elogi per Bonucci, Biglia e Calhanoglu

Gattuso ha reso merito a tre giocatori, che sono cresciuti moltissimo in questi ultimi due mesi: Bonucci, Biglia, che ha trovato il posto in squadra e ha iniziato a giocare con continuità, e soprattutto Calhanoglu, rifiorito con Gattuso che è rimasto molto stupito dalle qualità del turco: “Bonucci sta giocando da leader. Biglia sta dando grande equilibrio. Calhanoglu mi ha sorpreso, vedevo il tiro e la balistica, ma pensavo fosse lento, non mi aspettavo un giocatore così forte”.