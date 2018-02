Un altro forfait per Nikola Kalinic, che sta vivendo un’annata davvero molto complicata. L’attaccante croato ha una fastidiosa infiammazione agli adduttori che lo costringerà a saltare molto probabilmente anche il match con la Spal, in programma a Ferrara sabato, calcio d’inizio alle 15. Gattuso non si perde d’animo e un po’ a sorpresa sceglie Cutrone come centravanti e non André Silva, che partirà ancora dalla panchina. Il portoghese paga la brutta prestazione offerta sul campo dell’Udinese.

Cutrone preferito a Silva e il turnover per l’Europa League

Gattuso, che sogna l’avvicinamento all’Inter, i punti di ritardo sono ancora tanti, ma la rimonta non è impossibile, deve in queste settimane pensare molto al turnover. Perché il Milan giocherà davvero ogni tre giorni. Il Milan infatti nelle prossime tre settimane giocherà la doppia sfida dei sedicesimi di Europa League con il Ludogorets e la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Lazio. E se i rossoneri passeranno il turno giocheranno poi successivamente anche gli ottavi. Cutrone verrà preferito al portoghese anche perché André Silva, che come Kalinic, sta vivendo un’annata molto difficile, è riuscito a segnare tanto in Europa League e il posto in squadra da titolare probabilmente lo riavrà in terra di Bulgaria.

Il Milan che giocherà contro la Spal

Contro la Spal il Milan grosso modo dovrebbe avere la formazione titolare. Mancherà Calabria, espulso contro l’Udinese, che sconterà un turno di squalifica. Al suo posto torna lo svizzero Rodriguez. In avanti Cutrone sostituirà Kalinic e toglierà il posto a Silva, al suo fianco ci saranno ancora Suso e Calhanoglu. Borini dovrebbe avere spazio in Europa League. Mentre a centrocampo c’è un dubbio sul regista. Con Biglia che potrebbe lasciare il posto a Montolivo, che nelle ultime settimane è stato accantonato da Gattuso.